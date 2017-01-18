Савченко исключили из комитета по нацбезопасности в Раде

В своем решении комитет отметил, что принимает его с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне. Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия Савченко госизменой.

Сама Савченко отказалась считать их таковыми и заявила, что не нарушала украинских законов и умеет хранить государственную тайну. Она также пообещала и дальше посещать заседания комитета, несмотря на исключение из его состава.

Савченко участвовала на стороне Украины в вооруженном конфликте в Донбассе. В итоге она оказалась под следствием на территории России, куда, как она сама утверждает, ее незаконно вывезли после попадания в плен к сепаратистам.

Украинскую военнослужащую обвинили в причастности к убийству российских журналистов, работавших в Донбассе. Сама она вину не признает. Тем не менее российский суд приговорил ее к 22 годам колонии, после чего ее отдали Украине в обмен на двух пленных россиян.

После возвращения на родину Савченко, во время ареста в России избранная в Верховную раду по спискам партии "Батькивщина", занялась вопросом освобождения людей, оказавшихся в плену у вооруженных формирований в Донбассе или, как она утверждает, в России.

На прошлой неделе Савченко опубликовала у себя в "Фейсбуке" шесть списков пленных и заключенных, обмен которыми она предлагает провести Киеву и вооруженным формированиям на востоке страны.

Савченко объяснила свой поступок желанием ускорить поиски и обмен пленными и заключенными. При этом украинские спецслужбы просили ее этого не делать, чтобы не подвергать людей опасности.

Ранее также стало известно, что Савченко провела тайные переговоры с представителями самопровозглашенных республик на востоке Украины, после чего ее исключили из парламентской фракции "Батькивщины" и из украинской делегации в ПАСЕ.

Кроме того, в среду в украинском обществе вызвало широкий резонанс заявление Савченко, сказавшей, что украинские власти не смогут урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе, не отказавшись от своих прав на Крым.

Многие расценили это высказывание фактически как призыв признать аннексированный Крым территорией России. Сама Савченко утверждает, что не призывала к этому, а только констатировала факт невозможности урегулировать конфликт в Донбассе иным путем.