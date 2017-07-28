Савченко будет баллотироваться на пост президента Украины

"Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного - 2,5 миллиона гривен (82,5 тысячи евро), чтобы зарегистрироваться… Участие я принимать буду, а дальше - будет видно", - заявила она в интервью украинскому изданию "Главком", опубликованном в четверг, 27 июля.

Одновременно Савченко сообщила о намерении участвовать со своей партией в парламентских выборах. В июле бывшая летчица украинских ВВС зарегистрировала в министерстве юстиции Украины свою партию - "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". Ее целью объявлено изменение политической системы Украины конституционным образом.

Президентские выборы на Украине состоятся в 2019 году.