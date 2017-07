Саудовская модель арестована за прогулку в короткой юбке

О том, что девушку задержали, сообщила полиция Саудовской Аравии. На допросе Хулуд рассказала, что вирусный ролик "опубликован в аккаунте, приписанном ей без ее ведома".

При этом она сообщила, что все время ее сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

This is institutional radical Islamic governance. No freedom, no choice.

Why is the left totally silent on this?https://t.co/ejQ1uU6vPJ— Charlie Kirk (@charliekirk11) July 18, 2017