Саудовская модель арестована за прогулку в короткой юбке

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bbcrussian.com
среда, 19 июля 2017 г. 12:39
Саудовская модель Хулуд арестована за видео, на котором она в короткой юбке гуляет по древнему форту Ушайкир. Хулуд не отрицает, что прогулка была, однако утверждает, что ролик выложили в соцсеть Snapchat без ее ведома.
© twitter

О том, что девушку задержали, сообщила полиция Саудовской Аравии. На допросе Хулуд рассказала, что вирусный ролик "опубликован в аккаунте, приписанном ей без ее ведома".

При этом она сообщила, что все время ее сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

В сообщении говорится, что делом Хулуд занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. В случае, если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремный срок.

"То, что Саудовская Аравия продолжает преследовать женщин за их выбор одежды, говорит о том, что власти никуда не продвинулись со своими патерналистскими и дискриминационными взглядами", - сказала Сара Ли Уитсон, директор по Ближнему Востоку правозащитной организации Human Rights Watch.

"Планы Саудовской Аравии по изменению общества и расширению прав женщин никогда не станут реальностью, пока власти преследуют женщину за выбор одежды", - добавила она.

Имеется в виду масштабный план Vision 2030, обнародованный 31-летним кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.

На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята девушка, идущая по узкой улочке древнего укрепления Ушайкир. Этот памятник старины находится в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда.
Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце XVIII века родился основатель ваххабизма Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.

Законы Саудовской Аравии, основанные на шариате и патриархальных традициях, сильно ограничивают права женщин.

Женщины здесь обязаны носить головные платки и одежду, закрывающую тело с головы до ног.

Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.

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