Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в Мекке

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bbcrussian.com
суббота, 24 июня 2017 г. 17:40
Власти Саудовской Аравии заявили о предотвращении "террористического акта", целью которого была Заповедная мечеть (мечеть аль-Харам) в Мекке.
Musulmonai renkasi Mekoje švęsti hadžą
© Reuters / Scanpix

Подозреваемый в подготовке нападения совершил самоподрыв, когда полицейские оцепили здание, в котором он находился, сообщает министерство внутренних дел страны.

Здание, где находился подозреваемый, в результате взрыва обрушилось, 11 человек получили ранения, в их числе и стражи порядка. Полиция также задержала еще пятерых подозреваемых в подготовке нападения на Заповедную мечеть.

Подробности о готовившемся нападении власти Саудовской Аравии не сообщают.

24 июня мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост. В пятницу миллионы паломников со всего мира собрались в Мекке на праздник разговения.

Заповедная мечеть в Мекке - крупнейшая мечеть в мире, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама - Кааба.

В последние годы в Саудовской Аравии произошел ряд масштабных нападений, за большинство из них отвественность на себя взяла экстремистская группировка "Исламское государство".

Целью большей части недавних нападений были силы безопасносоти страны и мусульмане-шииты.

В июле 2016 года четверо военных были убиты в результате нападения смертника около мечети Пророка в Медине - второй по значимости святыни в исламе после Заповедной мечети. Мечеть является местом погребения пророка Мухаммеда.

Саудовская Аравия входит в коалицию, возглавляемую США, которая ведет борьбу с "Исламским государством" и другими джихадистскими группировками в Сирии и Ираке.

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Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в Мекке (3)

Musulmonai renkasi Mekoje švęsti hadžą
Власти Саудовской Аравии заявили о предотвращении "террористического акта", целью которого была Заповедная мечеть (мечеть аль-Харам) в Мекке.

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