Саркози "предстанет перед судом" за финансирование выборов

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов.

Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.

Экс-президент не раз заявлял, что он не знал о превышении лимита предвыборных расходов, установленного в то время на уровне в 22,5 млн евро.

Кроме Саркози, в фальсификации отчетности подозреваются еще 13 человек, среди которых бывшие функционеры UMP.

Расследование по делу о превышении допустимых расходов на предвыборную кампанию, известному как дело "Бигмалион", было начато в 2014 году.

По версии следствия, махинации с документами, которые помогли скрыть дополнительные расходы, проводились через рекламную фирму "Бигмалион".

Саркози в 2012 году проиграл выборы, тогда президентом стал социалист Франсуа Олланд. В 2016 году Саркози хотел снова выдвигаться в президенты, но проиграл праймериз.