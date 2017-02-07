Саркози "предстанет перед судом" за финансирование выборов

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bbcrussian.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 13:50
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду.
Nicolas Sarkozy
© AFP/Scanpix

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов.

Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.

Экс-президент не раз заявлял, что он не знал о превышении лимита предвыборных расходов, установленного в то время на уровне в 22,5 млн евро.

Кроме Саркози, в фальсификации отчетности подозреваются еще 13 человек, среди которых бывшие функционеры UMP.

Расследование по делу о превышении допустимых расходов на предвыборную кампанию, известному как дело "Бигмалион", было начато в 2014 году.

По версии следствия, махинации с документами, которые помогли скрыть дополнительные расходы, проводились через рекламную фирму "Бигмалион".

Саркози в 2012 году проиграл выборы, тогда президентом стал социалист Франсуа Олланд. В 2016 году Саркози хотел снова выдвигаться в президенты, но проиграл праймериз.

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