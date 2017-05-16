Санкции: Украина блокирует доступ к Яндексу, ВКонтакте и Одноклассникам

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УНИАН
вторник, 16 мая 2017 г. 11:24
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндексу".
© Sipa Press/Scanpix

Указ опубликован на сайте главы украинского государства.

В частности, в указе отмечается, что доступ будет заблокирован на три года. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к сервисам Mail.ru. Стоит отметить, что будет заблокирован и доступ к сайту "Кинопоиск".

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ.

Как известно, Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

УНИАН
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