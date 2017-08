Samsung представила смартфон Galaxy Note 8 с двойной камерой

Дисплей Galaxy Note 8 на 6,3 дюйма с незаметными рамками является особенностью этой модели, подчеркивает The Verge. Разработчики сделали дисплей смартфона изогнутым, пропорции у него совпали с Galaxy S8 — 18,5:9. Экран получил название «Бесконечность».

The phone that invented big just got bigger, with a 6.3" edge-to-edge display. The Galaxy Note 8 has our largest Infinity Display. pic.twitter.com/HE8hy0hIFU — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017





Galaxy Note 8 имеет двойную камеру, а также функцию Live Focus с размытием и двухкратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры равняется 8 мегапикселям, задней — 12 мегапикселям. Обе камеры обладают функцией оптической стабилизации изображения.

The Galaxy Note 8 is the first smartphone ever with dual Optical Image Stabilization. That means a more stable shot, even on the move. pic.twitter.com/RrpMiHBXzm — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017





Смартфон также обладает функцией мультитаскинга, на его экран можно выносить по два приложения в режиме разделения дисплея. На экране можно рисовать даже если дисплей выключен. Без разблокировки смартфона также можно писать и сохранять заметки.

The Galaxy Note 8 has our smartest S Pen yet. Use it to bring your messages to life with Live Message. pic.twitter.com/0fKqmJuSM1 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017





Телефон имеет 64 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной. У Galaxy Note 8 предусмотрены разъемы для microSD-карты или двух SIM-карт.

Модель умеет сканировать отпечатки пальцев, радужку глаза и лица людей. Модель может работать с док-станцией DeX, очками Gear VR, камерой Gear 360 и часами Gear S3.