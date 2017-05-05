Самолет Управления делами президента РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

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rus.delfi.ee
пятница, 5 мая 2017 г. 17:09
В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вошел принадлежащий государственному учреждению Российской Федерации самолет.
© Reuters/Scanpix

Речь идет о самолете ИЛ-96, принадлежащем Специальному летному отряду "Россия", подчиненному Управлению делами президента РФ, сообщили Силы обороны.

Транспондер самолета был включен, на момент нарушения границы Эстонской аэронавигационной службе не был представлен план полета, а также отсутствовала радиосвязь. Министерство иностранных дел известило Посольство РФ об этом инциденте.

Это было первое в этом году нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ. В прошлом году таких случаев было семь.

rus.delfi.ee
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