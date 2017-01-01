Самолет с изгнанными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

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NEWSru.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 17:43
Объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства России в США вылетели из Вашингтона на родину спецрейсом из международного аэропорта имени Даллеса. Их коллеги, работающие в Сан-Франциско, будут добираться в Россию самостоятельно.
Rusijos ambasada Vašingtone
© AFP/Scanpix

Руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин сообщил ТАСС, что самолет взлетел. Все, кто должен был отбыть из Вашингтона 1 января, находятся на борту. В МИДе подсчитали, что с учетом членов семей США должны покинуть 96 человек. Персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов: 31 работал в столице страны, еще четверо - в консульстве в Сан-Франциско.

За полетом самолета можно следить онлайн на сайте Flightradar24.

Накануне вечером за дипломатами, досрочно отъезжающими из США, прибыл самолет специального летного отряда "Россия". СМИ высказывали предположения, что это сделано из-за сжатых сроков "эвакуации": российские дипломаты могут столкнуться с проблемами при покупке билетов под Новый год.

Администрация США ввела в четверг санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (в прошлом - Главного разведывательного управления, ГРУ). Одновременно она объявила о высылке из США 35 российских дипломатов. В заявлении для печати президент Барак Обама сообщил, что решения были приняты "в ответ на зловредную киберактивность России" и на "преследования" американских дипломатов в РФ.

В пятницу президент России Владимир Путин объявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов - как это происходит обычно. СМИ расценили это как шаг, который должен способствовать скорейшей отмене американских санкций новой администрацией. 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа, и он возглавит США.

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Самолет с изгнанными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона (98)

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