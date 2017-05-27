Саммиту "большой семерки" грозит провал

В преддверии встречи стало ясно, что США занимают позицию, общую с мнениями других участников, лишь в вопросах борьбы против терроризма.

Зато Вашингтон категорически отверг проект подготовленного Италией итогового заявления, который предусматривает общую контролируемую политику в отношении беженцев, дающую больше возможностей для легальной миграции жителей кризисных регионов и защите прав беженцев. Вместо этого США предложили свой проект, в котором говорится: "Мы подтверждаем суверенные права государств контролировать свои границы и ставить четкие границы для мигрантов".

На встрече в Таормине ожидаются и острые дебаты о защите климата. Страны, подписавшие в 2016 году Парижское соглашение, обязуются сократить выброс в атмосферу парниковых газов. Между тем президент США Дональд Трамп ранее неоднократно грозил выходом из этого соглашения, считая его несправедливым и тормозящим экономическое развитие Соединенных Штатов.

В итоговых заявлениях прошлых саммитов их участники выступали против протекционизма и за свободную торговлю. Однако нынешняя администрация США является сторонником протекционистских мер. Накануне саммита Трамп, в частности, резко раскритиковал большой профицит Германии в торговле с Соединенными Штатами.

Помимо миграционной политики и мер по защите климата участники двухдневной встречи G7 в Таормине обсудят борьбу с терроризмом, обстановку в Сирии, Ливии, Северной Корее и Южно-Китайском море, а также проблемы мировой торговли.