Саммит G20: Меркель призвала делать шаги навстречу друг другу

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Deutsche Welle
пятница, 7 июля 2017 г. 18:29
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к собравшимся с речью по случаю открытия саммита. Об этом сообщает Deutsche Welle.
© Shutterstock

По ее словам, на этот раз саммит проходит под девизом - Строить взаимосвязанный мир. "Уверена, что каждый из вас приложит усилия, чтобы достичь положительного результата", - добавила она.

Хозяйка саммита призвала участников делать шаги навстречу друг другу, но при этом не отказываться от своих позиций.

Сегодня на полях саммита проходит встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, "нет какой-то специфической повестки дня" под эту встречу: темой разговора будет "то, о чем президент захочет поговорить".

В Госдепартаменте США заявили, что на встрече с Путиным Трамп не будет заключать какие-либо двусторонние соглашения, в которых фигурирует Украина.

Deutsche Welle
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