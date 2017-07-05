Саммит G20: Гамбург в осадном положении из-за протестов

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Deutsche Welle
среда, 5 июля 2017 г. 16:21
Колючая проволока, кордоны, заколоченные витрины… В преддверии саммита "большой двадцатки" немецкий Гамбург готовится к разрешенным мирным демонстрациям и к насилию экстремистов, ненавидящих капитализм, Трампа, Путина и Эрдогана.
© Reuters / Scanpix

У властей Гамбурга изначально не было сомнений в том, что проведение в городе 7 и 8 июля саммита G20 вызовет массовые протесты антиглобалистов, экологов, людей антикапиталистических и левых убеждений со всей Европы.

Гамбургский сенат (правительство города, имеющего статус федеральной земли) приветствовал проявления политической активности рядовых граждан: "Мы не хотим превратиться в крепость. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы в городе имела место и критика G20".

Ночной разгон акции протеста

В ночь на 5 июля полиция в Гамбурге разогнала несколько сотен участников протеста против саммита G20, установивших палатки и заблокировавших улицы в районах Санкт-Паули и Альтона. Против протестующих, отказавшихся подчиниться требованиям полиции, были применены водометы и перечный спрей.

"Это был не митинг, а стихийный кемпинг", — прокомментировал представитель полиции действия участников протеста. Стражи порядка задержали одного участника акции, бросившего бутылку в полицейского.

Военнослужащим запрещено носить униформу

В преддверии саммита G20 в Гамбурге командование бундесвера опасается вспышек насилия по отношению к дислоцированным в городе военнослужащим со стороны антиглобалистов и других противников встречи лидеров стран "большой двадцатки".

В связи с этим всем немецким военнослужащим, находящимся в Гамбурге и его окрестностях, с 5 по 9 июля за пределами казарм запрещено носить униформу, сообщает издание Spiegel Online.

Минобороны опасается нападений на гарнизоны

В инструкции для внутреннего пользования, распространенной Минобороны ФРГ, говорится, что по данным Службы военной контрразведки MAD, "солдаты в униформе, которые во время протестов противников саммита G20 находятся в Гамбурге, могут стать целью спонтанных нападений агрессивно настроенных участников акций протеста из числа левых экстремистов".

По информации MAD, мишенью леворадикальных антиглобалистов могут стать также гарнизоны и военные базы, в которых размещены военнослужащие. Высока вероятность того, что демонстранты попытаются заблокировать эти объекты или провести перед ними стихийные демонстрации, говорится в инструкции Минобороны. Поэтому рекомендуется убрать с улиц все армейские автотранспортные средства в безопасные места в гарнизонах.

"Осажденная крепость" в самом центре города

Власти города, возможно, недооценили масштабы надвигавшегося протестного движения и особенно число тех, кто готов и намерен прибегнуть к насилию. Так, на основную разрешенную демонстрацию, намеченную на 8 июля, могут съехаться до 100 тысяч мирных участников. А левоэкстремистские и анархистские группы, готовящие насильственные акции, насчитывают, по оценкам полиции, порядка 4 тысяч активистов.

В результате центр старого ганзейского города все-таки превратился в "осажденную крепость", чего так хотели избежать власти. Ситуация усугубляется тем, что сама встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет на территории выставочно-ярмарочного комплекса Messehallen, а он находится в густонаселенном районе, где преобладают левые настроения и где расположены популярные места встречи сторонников левоэкстремистских групп. Здесь G20 воспринимают как антинародную тусовку капиталистов, здесь ненавидят таких авторитарных политиков, как Дональд Трамп, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

В Гамбург стянуты порядка 20 тысяч стражей порядка, вокруг выставочного комплекса заблаговременно созданы две зоны безопасности, где на время саммита запрещены митинги и собрания, а сам комплекс вот уже несколько недель находится под круглосуточной усиленной охраной, чтобы, в частности, предотвратить возможные поджоги.

Закрытые магазины и опустевшая школа

Первая скоординированная акция саботажа в связи c саммитом, прошедшая 19 июня, показала, на что способны экстремисты. В этот день в разных точках Германии были подожжены кабели вдоль железнодорожных путей, что на отдельных участках парализовало движение. В интернете ответственность за это взяла на себя некая организация под названием Shutdown G20, что можно перевести как "Вырубим G20".

Для жителей прилегающих к выставочному комплексу кварталов проведение саммита означает, что в течение недели они смогут попасть домой только по предъявлению удостоверения личности, что сильно изменились маршруты городских автобусов, что местная начальная школа разрешила 6 и 7 июля не приходить на уроки, и работающим родителям сотен детей пришлось срочно решать, с кем их оставить дома. Из-за саммита многие магазины в округе предусмотрительно заколачивают витрины досками, а некоторые на несколько дней вообще закроются.

Участники "волны протестов" — за более справедливый мир

У участников протестного движения претензии к "большой двадцатке", естественно, куда более масштабные. "Мы требуем укрепления демократии, последовательной защиты климата, социальной справедливости здесь, в Германии, и во всем мире, а также справедливой мировой торговли", — объясняет Свенья Ангенендт, координатор инициативной группы, организующей ряд согласованных с властями акций под общим названием "Волна протестов против G20".

В эту группу вошли такие крупные и влиятельные участники, как, например, Объединение немецких профсоюзов DGB, международные экологические организации Greenpeace и WWF, международный союз благотворительных организаций Oxfam, борющийся с бедностью и несправедливостью во всем мире.

Первое крупное мероприятие в рамках "Волны протестов против G20" состоялось 2 июля: по центру Гамбурга прошла демонстрация с участием, по данным организаторов, 18 тысяч человек (полиция насчитала 8 тысяч участников), а по реке Альстер проплыл "флот протеста" из 120 лодок. По словам Свеньи Ангенендт, организаторы провели акцию до саммита, чтобы заблаговременно и в спокойной обстановке донести до политиков "большой двадцатки" свои требования.

Свенья Ангенендт опасается, что мирные протесты окажутся на заднем плане после того, как в Гамбурге начнутся столкновения между экстремистами и полицией, и мировые СМИ сосредоточат свое внимания на этих вспышках насилия.

Временный пункт приема задержанных правонарушителей

Неизбежными считают такие вспышки, видимо, и правоохранительные органы Гамбурга. Во всяком случае, городские власти предусмотрительно обустроили за городом временный пункт приема задержанных правонарушителей на 400 человек. А рядом в специально установленных контейнерах в ближайшие дни будут круглосуточно трудиться судьи.

К тому же 7 июля, когда доступ к зданию городского суда в центре будет ограничен, сюда на работу приедут около 130 судей и будут рассматривать здесь любые дела, даже не имеющие отношения к насильственным протестам против G20.

Мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц уверяет, что проведение саммита в целом особо не нарушит привычную жизнь города-миллионника. Он уверен, что принимать столь крупное международное мероприятие — большой шанс разрекламировать город на весь мир, а потому некоторые временные неудобства можно и потерпеть.

Согласятся ли с ним его избиратели, покажет будущее. В разговорах с жителями Гамбурга преобладают две точки зрения. Прагматики утверждают, что лидерам G20 надо же где-то встречаться, потому можно потерпеть колючую проволоку, кордоны и прочие временные ограничения. Другие возмущены тем, что саммит решили непременно проводить в центре большого города, наплевав на мнение тех, кого это непосредственно коснется.

Deutsche Welle
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