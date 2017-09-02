Саакашвили заявил о задержании своего брата в Киеве

Михаил Саакашвили заявил о задержании в Киеве своего брата Давида Саакашвили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Michilas Saakašvilis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Экс-губернатор Одесской области отметил, что у его брата была "посвидка о проживании в Украине". Его якобы забрали сегодня на рассвете представители МВД и увезли в неизвестном направлении.

Бывший советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала 112 подтвердил задержание Давида Саакашвили. По его словам, брата экс-президента Грузии задержали за нарушение режима пребывания в стране и готовят к депортации.

В пресс-службе МВД пока не прокомментировали сообщение, на звонки там не отвечают.

26 июля 2017 года Порошенко подписал указ об утрате Саакашвили гражданства Украины. Сообщалось, что экс-президента Грузии лишили гражданства из-за того, что при заполнении соответствующих документов на его получение в 2015-м он не указал информацию об уголовных делах, открытых против него нынешними грузинскими властями.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину через польскую границу 10 сентября 2017-го.

ЛIГАБiзнесIнформ
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