Одна из раненых в результате нападения в Лондоне женщин скончалась в больнице из-за многочисленных травм, сообщили Би-би-си в больнице.

Там также подтвердили, что к ним поступило множество пострадавших, но не назвали их точное число.

Сегодня рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на пресс-службу парламента.

В сообщении говорилось, что пострадали как минимум два человека. В то же время другие источники вели речь о более существенном количестве пострадавших - от шести до 10 человек.

Один из очевидцев подробно рассказал о нападении на полицейского, свидетелем которого он стал.

По его словам, он видел, как мужчина несколько раз ударил чем-то человека в полицейской форме, а потом побежал к зданию. Нападавшего попытались остановить вооруженные люди в штатском - по всей видимости, тоже полицейские. Когда он проигнорировал их требование, они два или три раза в него выстрелили.

Лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией.

По словам журналиста Кевина Шофилда, бывшего в здании в момент стрельбы, он слышал снаружи звук, похожий на удар, а затем раздались крики. Журналист утверждает, что видел, как некто напал на полицейского, а также заметил вооруженного мужчину.

Шофилд добавил, что после этого раздались выстрелы, а на улице появились вооруженные полицейские. Он также утверждает, что видел, как во дворе парламента кому-то оказывают первую помощь.

Другие очевидцы также сообщают, что видели нескольких пострадавших. Однако полиция пока официально не комментирует инцидент.

Работа палаты общин британского парламента приостановлена, а доступ в здание закрыт. Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности. Она эвакуирована из здания.

Здание парламента заблокировано, в него никого не впускают. Также закрыта ближайшая станция метро.

Все оцеплено, в воздухе кружат полицейские вертолеты, передает с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина.

Депутат Найджел Эванс сообщил, что полиция проверяет здание парламента, обходя каждую комнату.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что во вторник в джихадистских интернет-сообществах активно обсуждалось решение британских властей запретить провоз крупных гаджетов в салонах самолетов, прибывающих из нескольких ближневосточных стран. Причиной такого запрета стала информация о том, что джихадисты планируют начинять такие устройства взрывчаткой.

На мосту сбиты люди

Также сообщается, что на Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек. Очевидцы заметили несколько раненых на мосту, расположенном рядом со зданием парламента. По словам бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, проезжавшего по мосту на такси, он насчитал там не меньше пяти пострадавших.

Не исключено, что люди на мосту пострадали в результате преднамеренного наезда машины, но официально эта информация пока не подтверждена. Кроме того, полиция не сообщает, считает ли инциденты на мосту и у здания парламента связанными друг с другом.

"Мне сказали, что надо идти на мост. На тротуаре с западной стороны там лежало по меньшей мере восемь человеческих фигур. А затем автомобиль врезался в южный конец моста", - рассказал свидетель.

Еще один очевидец - 44-летний Мэтт Хайкин - говорит, что был шокирован увиденным. По его словам, он не видел, как машина сбивала людей на мосту, но прошел мимо нее, когда она уже врезалась в ограждение у здания парламента.

"Я видел машину, которая явно вылетела с дороги и врезалась в забор у парламента. Проходя мимо, я заметил рядом с машиной тело и довольно много крови. Вокруг стояли люди. Вскоре после этого я услышал несколько выстрелов - мне уже было понятно, что это не просто авария, это что-то другое", - говорит он.

По словам очевидца, он прошел дальше и заглянул в ворота у здания парламента, где увидел множество полицейских в форме и несколько человек, лежащих на земле. Он затруднился точно сказать, были ли они ранены или это полиция порекомендовала им не вставать.

Пока полиция расценивает случившееся как теракт. В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что к инциденту решено относиться как к теракту до тех пор, пока (и если) не будет доказано обратное.

Что известно в настоящий момент?

- На полицейского у здания парламента в центре Лондона было совершено нападение с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему.

- После того как размахивающий ножом мужчина вбежал в ворота Вестминстерского дворца, в него было произведено три выстрела.

- Нападавший был застрелен вооруженной охраной Вестминстера.

- Ранее на Вестминстерском мосту был совершен наезд на пешеходов, предположительно, тем же человеком.

- Скотленд-Ярд оценивает произошедшее как террористический инцидент.