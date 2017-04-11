Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" произошли взрывы

Взрывы произошли в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов против "Монако". Ранен защитник "Боруссии". Матч перенесен на сутки.

Перед матчем Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и французским клубом "Монако" вечером во вторник, 11 апреля, в Дортмунде произошли три взрыва рядом с автобусом немецкой команды. По сообщению местной полиции, ранен один человек, находившийся в автобусе. Он доставлен в больницу. По данным СМИ, речь идет о центральном защитнике Марке Бартра. В руководстве клуба подтвердили, указав, что больше никто из футболистов не пострадал.

Руководство команды сообщило в Twitter о том, что взрыв произошел рядом с гостиницей, в которой размещались игроки. "Никакой опасности на стадионе и вблизи него не существует", - говорится далее в твите "Боруссии". По данным дортмундского клуба, автобус команды был поврежден в двух местах. Представитель стадиона Норберт Дикель призвал собравшихся на матч болельщиков сохранять спокойствие. "Здесь на стадионе нет никаких поводов для паники", - заявил он.

Тем не менее, вскоре после взрыва было принято решение о переносе матча на 12 апреля. Полиция усилила охрану стадиона.