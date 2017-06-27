Сегодня, 27 июня 2017 года, ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам, "Укрэнерго", ДТЭК, "Новая почта" и киевский метрополитен заявляют о проблемах в своей работе.

Соответствующие сообщения распространяют пресс-службы и источники в компаниях. В частности, компания экспресс-доставки "Новая почта" заявляет о вирусной атаке, в результате которой приостановили работу все отделения.

"Из-за массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В то же время в киевском метрополитене невозможно оплатить проезд банковскими картами. "Оплата банковскими карточками в подземке пока невозможно. Хакерская атака. Бесконтактные карты метро работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что неизвестный вирус поразил компьютеры в офисах "Укрэнерго" и ДТЭК, в результате чего компьютерные системы не работают уже несколько часов. Хакерским атаке также подверглись "Киевэнерго" и государственные банки. Об атаке также заявляют в международном аэропорту "Борисполь".

"Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация - спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов", - сообщил директор аэропорта Павел Рябикин.

В Кабинете министров также заявляют о проблемах в работе компьютерной сети украинского правительства. "Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ", - сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.