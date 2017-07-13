"Русский след": CNN показал видео неформальных встреч Трампа

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РБК
четверг, 13 июля 2017 г. 17:23
Телеканал CNN опубликовал видеозапись неформальных мероприятий, на которых встречались и общались нынешний президент США Дональд Трамп, российский бизнесмен Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов.
© AFP / Scanpix

Оба Агаларова в последнее время стали фигурантами скандала, связанного с переговорами сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Политические противники Трампа считают эти переговоры одним из эпизодов влияния Москвы на окружение Трампа.

Записи, которые публикует телеканал, были сделаны в июне 2013 года в Лас-Вегасе, штат Невада, перед конкурсом красоты «Мисс США». Трамп тогда объявил о планах провести конкурс красоты «Мисс Вселенная» 2013 года в Москве.

CNN считает, что они являются доказательством теплых отношений между Дональдом Трампом и Агаларовыми. На записи он называет их «самыми могущественными и богатыми людьми в России», а также выражает надежду, что проведение конкурса красоты в Москве поможет улучшить отношения между Америкой и Россией.

На записи застольных разговоров запечатлен еще один фигурант скандала — продюсер и специалист по PR Роб Голдстоун.

В июле 2017 года The New York Times рассказала, что сын президента США Дональд Трамп-младший встречался в ходе президентской кампании его отца с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Трамп-младший подтвердил факт встречи и рассказал, что его заманили обещанием предоставить значимый компромат на Хиллари Клинтон. Однако в ходе встречи Весельницкая не смогла сказать ничего внятного по этому вопросу, и Трамп охарактеризовал беседу как пустую трату времени.

Источники NYT рассказали, что предложение компромата сопровождалось уточнением, что он был добыт с помощью правительства России для помощи Трампу в борьбе за президентское кресло. После этой публикации сын президента США выложил копию переписки по электронной почте, предшествующую встрече. Из нее следовало, что Роб Голдстоун написал Трампу о звонке Эмина Агаларова, который якобы готов поделиться бумагами о делах Хиллари Клинтон. В последующих пояснениях Годстоун утверждал, что Эмин получил эти данные от своего отца Араса Агаларова. Чтобы узнать подробности, нужно было, по словам Голдстоуна, встретиться с человеком, которым оказалась российский адвокат Весельницкая. В ходе встречи она не смогла сказать Трампу ничего значимого о финансовых делах Клинтон, разговор шел о «законе Магнитского», санкциях и запрете для американцев усыновлять детей в России.

Весельницкая рассказала свою версию встречи, при этом отвергнув подозрения в связях с Кремлем. По ее словам, Трамп-младший задал ей всего один вопрос: есть ли у нее документы, подтверждающие финансирование Национального комитета Демократической партии США из сомнительных источников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто она такая. Трамп-старший похвалил своего сына за честность и открытость и в очередной раз упрекнул СМИ в распространении фейковых новостей.
В интервью BFM президент и владелец группы «Крокус» Арас Агаларов назвал «выдумками» письма, опубликованные сыном Трампа. «Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю», — заявил он. Он добавил, что не знаком с сыном Трампа и не знал Голдстоуна, который контактировал с его сыном Эмином. «Я и Роба Голдстоуна толком не знаю. ​Он работал с Эмином какой-то период в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке, не знаю. В общем, он работал. Они общались вместе», — пояснил Арас Агаларов.

РБК
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