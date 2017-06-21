Румынский парламент объявил вотум недоверия премьер-министру

bbcrussian.com
среда, 21 июня 2017 г. 17:30
Румынские парламентарии проголосовали за отстранение от должности премьер-министра страны Сорина Гриндяну, возглавившего правительство менее шести месяцев назад.
© Reuters / Scanpix

Голосование было инициировано правящей парламентской коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия Румынии (PSD), членом которой является и сам Гриндяну, а также "Альянс либералов и демократов".

Депутаты посчитали, что премьер не справляется с проведением экономических реформ.

В поддержку вынесения вотума недоверия Гриндяну и его правительству высказался 241 депутат при необходимом минимуме в 233 голоса.

14 июня все министры, являющиеся членами PSD, подали в отставку в знак недоверия Гриндяну.

После этого лидер партии Ливиу Драгня заявил, что социал-демократы совместно с "Альянсом либералов и демократов" готовы сформировать новый кабинет.

Гриндяну однако отказался покидать свой пост и обвинил Драгню в попытке заменить его лояльным человеком и таким образом сосредоточить власть в своих руках.

Сам Драгня не может претендовать на пост премьера из-за судимости.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено в декабре 2016 года. Его кандидатуру предложило парламентское большинство.

В феврале в Румынии прошли массовые акции протеста против принятия поправок, предусматривающих амнистию для коррумпированных чиновников, нанесших государству ущерб менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов).

Протестующие также требовали отставки правительства. В результате кабинет министров отказался от внесения соответствующих поправок в уголовный кодекс.

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