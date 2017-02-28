Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции

bbcrussian.com
вторник, 28 февраля 2017 г. 11:35
Топ-менеджеры корейской компании Samsung покинули свои посты во вторник на фоне коррупционного скандала в Южной Корее, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе.
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© AFP / Scanpix

Прокуратура Южной Кореи заявила во вторник, что вице-президенту и фактическому главе компании Ли Чжэ Ёну и еще четырем топ-менеджерам компании будут предъявлены обвинения в даче взяток и растрате.

Сразу после этого заявления свои посты покинули три из четырех топ-менеджеров, упомянутых прокуратурой, в том числе вице-председатель компании Чхве Ки-сон и президент Чан Чхун-ки.

Ли Чжэ Ён был арестован в середине февраля из-за обвинений в коррупции.

С тех пор как его отец Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации, и, несмотря на арест, он пока сохраняет свой пост.

Между тем Samsung объявил о начале реструктуризации компании. В частности, расформирован офис стратегии будущего - отдел компании, который координирует ее работу. Ли ранее обещал расформировать этот отдел, так как именно его сотрудников обвиняют в даче взяток южнокорейским чиновникам, напоминает Франс пресс.

Обвинения в адрес топ-менеджмента компании связаны с деятельностью Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Ли обвиняют в передаче денег в эти фонды.

По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству.

Главу компании неоднократно допрашивали по этому делу. Ранее Ли признал, что Samsung предоставила дочери Чхве Сун Силь лошадь для занятий конным спортом, о чем он, по его словам, теперь сожалеет. Однако обвинения в даче взяток Ли и другие руководители Samsung отвергают.

Парламент Южной Кореи в декабре проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. Ее дело должен рассмотреть конституционный суд страны, она отстранена от должности президента.

Против ее подруги Чхве Сун Силь расследуются несколько дел.

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