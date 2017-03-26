Руководителем Гонконга утверждена женщина, лояльная Пекину

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 17:30
Новой главой администрации Гонконга избрана Керри Лам - первая женщина на этом посту в истории особого автономного района.
Hong Kongo sala
© Wikimedia Commons nuotr.

Кандидатура Лам пользовалась поддержкой Пекина, и в ее победе мало кто сомневался. Глава администрации избирается не на всеобщих выборах, а комитетом в составе 1200 членов, в котором большинство принадлежит выборщикам, поддерживающим интересы правительства Китая.

Вокруг здания, в котором проходило голосование, собрались сторонники демократического движения, который протестовали против утверждения кандидатуры Керри Лам.

Судя по результатам опросов избирателей, главный ее соперник, бывший министр финансов Джон Цан, пользовался большей популярностью. Третьим кандидатов был отставной судья Ву Квок Хин.

В 2014 году в Гонконге проходили бурные демонстрации демократически настроенных студентов, требовавших проведения свободных всеобщих выборов. Эти протесты, символом которых стали открытые зонтики, были подавлены центральными властями.

Избирательный комитет Гонконга в составе 1200 членов проголосовал за утверждение кандидатуры Керри Лам, которая сменит на посту главы администрации Лян Чжэнъина, который уйдет в отставку в июле.

Ранее Керри Лам была его заместителем. Она давно занимает различные государственные посты и имеет прозвище "няня".

Во время так называемой "зонтичной революции" 2014 года она поддерживала позицию Пекина относительно политических реформ в провинции. Тогда центральные власти соглашались на проведение выборов, но только официально одобренных кандидатов.

Активист демократического движения Джошуа Вон, который был одним из лидеров "зонтичной революции", назвал нынешний процесс утверждения главного министра администрации провинции не выборами, а назначением.

Лян Чжэнъин лишился поддержки большинства жителей Гонконга, которые считают его слишко тесно связанным с Пекином.

В конце 2016 года он неожиданно заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру по семейным обстоятельствам.

Гонконг управляется по принципу "одна страна, две системы", согласно которому после передачи города КНР британскими властями в 1997 году он получил автономный статус.

Избирательный комитет Гонконга включает 70 членов законодательного совета, половина из которых избирается прямыми выборами. Однако большинство членов комитета избирается различными корпоративными и профессиональными объединениями и группами.

По мнению противников этой системы, она обеспечивает преимущество кандидатам, пользующимся поддержкой Пекина.

В прошлом году активисты демократического движения получили 325 мест в составе комитета - максимальное количество за всю его историю. Однако они не располагают нужным числом мест для определения того, кто станет следующим руководителем автономии.

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