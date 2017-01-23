РПЦ хочет забрать музей-заповедник "Херсонес Таврический"

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bbcrussian.com
понедельник, 23 января 2017 г. 14:37
Симферопольская и Крымская епархия РПЦ направила в Росимущество заявку с просьбой передать им в безвозмездное пользование 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический" в аннексированном Севастополе.
© RIA Novosti / "Infogra"

Как стало известно, заявка была подана еще в ноябре 2016 года.

Росимущество не стало рассматривать заявку по техническим причинам - в связи с "некомплектностью документов", сообщает севастопольский телеканал НТС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РПЦ готовит документы для исполнения закона номер 327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", заявил глава Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта. По его словам, сейчас готовится повторный запрос в Росимущество.

В Севастопольском благочинии (церковный округ, часть епархии) считают, что все здания на территории музея-заповедника - это строения бывшего Князь-Владимирского мужского монастыря. Для размещения экспонатов Херсонеса Таврического государство должно построить современный музейный комплекс, считает Халюта.

Сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, то есть в помещении, не приспособленном для этих целей, рассказал протоиерей. А размещение экспонатов в храме - это акт святотатства, считает он.

"Поэтому нужно спокойно, без конфликтов, без надрывов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон", - заявил Халюта.

В министерстве культуры считают, что передача Херсонеса Таврического церкви нанесет "большой вред" музею, заявила директор заповедника Светлана Мельникова.

"Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские", - сказала руководитель музея.

"Надо помнить о том, что Херсонесский музей-заповедник является особо ценным объектом культуры Российской Федерации. И не просто особо ценным объектом, а еще объектом, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - добавила Мельникова.

Ситуация осложняется еще и тем, что ЮНЕСКО не признает Херсонесский музей российским в связи с тем, что большинство стран-членов ООН считает Крым и Севастополь аннексированными у Украины территорией.

В августе 2015 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о внесении "Херсонеса Таврического" в список особо ценных объектов культурного наследия России.

В начале 2017 года власти Санкт-Петербурга издали распоряжение о передаче РПЦ в безвозмездное пользование Исаакиевский собор. Решение петербургской администрации вызвало протесты ученых и жителей города. Группа активистов направила в суд иск с требованием признать решение о передаче собора РПЦ незаконным.

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