Рождественская ярмарка в Берлине открылась после трагедии

В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря, когда грузовик врезался в толпу, убив 12 человек и покалечив десятки. Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на ярмарке больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.

По всей Германии проходят полицейские рейды - власти ищут подозреваемого в совершении нападения 24-летнего Аниса Амри, который, по данным полиции, может быть вооружен и опасен. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.

В четверг утром обыски прошли в Берлине и Дортмунде, а также в миграционном центре на границе с Голландией.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, а еще почти 50 получили ранения, в том числе тяжелые. Водитель, управлявший машиной на законных основаниях, был убит незадолго до этого.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, в том числе и в России.