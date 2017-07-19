Россияне не будут летать в Египет до конца 2017 года

Прямого авиасообщения между Россией и Египтом не будет как минимум до конца 2017 года, поскольку Каир счел придирками предыдущую инспекцию, указавшую, в частности, что при контроле не обыскиваются пассажирки в никабах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции", - отметил источник.

В таких условиях, по его словам, нет возможности "провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году".

Запуск авиасообщения неоднократно откладывался, поскольку Каир, по утверждению российской стороны, "не демонстрировал готовности" к сотрудничеству. Как выясняется, последние проверки безопасности выявили много недочетов в системе контроля допуска в "стерильную зону" аэропортов.

"Контроль проводился выборочно. Отдельные граждане при проходе контроля безопасности обязательному досмотру не подвергались, особенно это касалось женщин-пассажиров в традиционной одежде - никабах", - сказал источник.

Египетская сторона не устранила недочеты, "претензии были восприняты как излишние, чрезмерные". "После этого приглашений на инспекции больше не поступало", - сказал источник.

Каир не признает теракт причиной крушения из-за боязни исков

Египетские власти опасаются де-юре признавать террористический акт в качестве причины крушения российского самолета над Синаем, так как это может привести к многочисленным искам со стороны родственников погибших, сообщает то же агентство со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Это, по объяснению источника, также спровоцирует претензии к стране, не обеспечившей безопасность полетов, а также может стать причиной многочисленных исков со стороны родственников погибших.

В ноябре 2015 года Россия приостановила полеты в Египет после крушения российского пассажирского лайнера "Когалымавиа", в котором находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, на северо-востоке Синая. ФСБ признала случившееся терактом. Ответственность за произошедшее взяли на себя радикальные исламисты.

Министр транспорта России Максим Соколов предполагал, что авиасообщение может быть открыто до конца 2016 года, когда весь комплекс работ по авиационной безопасности будет выполнен.

Однако переговоры между Россией и Египтом провалились после того, как египетские власти еще в феврале отказались пускать в страну российских контролеров.