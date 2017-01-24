Россиянам разрешили въезжать в Армению по внутреннему паспорту

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bbcrussian.com
вторник, 24 января 2017 г. 15:58
Россияне смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам, заявил во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с армянским премьером Кареном Карапетяном.
© A.Didžgalvio nuotr.

По словам Медведева, соглашение должно укрепить гуманитарное сотрудничество между двумя странами.

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, однако для въезда в Армению россиянам нужен был загранпаспорт.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявлял, что россиянам могут разрешить въезжать в страну по внутренним паспортам к лету этого года.

Кочарян объяснил, что это решение нацелено на привлечение российских туристов в Армению.

В 2015 году Армению посетили 1,2 млн иностранных туристов, из которых около 500 тысяч - россияне, передает Интерфакс.

Согласно опросу Левада-центра, загранпаспорта есть всего у 28% россиян. В основном это люди в возрасте от 25 до 40 лет с высшим образованием.

Сейчас россияне по внутреннему паспорту могут въезжать в Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, а также в самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию.

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