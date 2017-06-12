Россиян могут обязать оповещать Украину о желании посетить страну

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение для россиян системы предварительного информирования о намерении посетить Украину. "Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", - цитирует слова министра телевизионная служба ТСН украинского телеканала "1+1" на своем сайте в понедельник, 12 июня.

"Цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", - добавил Климкин. По словам украинского министра, после политического решения о создании такой системы, нужно будет потратить несколько месяцев на ее разработку и тестирование.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной раде Украины вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. 9 июня первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко выразила мнение, что Киеву необходимо незамедлительно ввести для россиян режим въезда на Украину по биометрическим паспортам. МИД Украины выразил готовность выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.