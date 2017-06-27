Россия выходит из проекта с Киевом по строительству Ан-148

"К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений (Украины с Россией). В Воронеже доделывают последнюю пару машин", — заявил высокопоставленный сотрудник компании "Ростех".

Ан-148 разрабатывался на базе украинского госпредприятия "Антонов" и производился по украинской лицензии с задействованием мощностей Воронежского акционерного самолетостроительного общества и киевского авиазавода "Авиант". Пик производства пришелся на 2013 год, когда было выпущено 9 машин.

В мае 2015 официальный Киев расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Москвой, поскольку "Россия представляет угрозу для безопасности Украины". После этого был запущен процесс ликвидации всех совместных проектов. В феврале этого года было объявлено, что КБ и госпредприятие "Антонов" продолжат выпуск Ан-148 после замены в них российских комплектующих.