Россия вдвое сократила авиагруппировку ВКС на сирийской базе Хмеймим

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NEWSru.com
четверг, 27 апреля 2017 г. 08:06
Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая располагалась на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего с начала военной операции ВКС РФ совершили более 23 тысяч боевых вылетов и около 77 тысяч ударов по позициям террористов. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает РИА "Новости".
© AP/Scanpix

Выступая на VI Московской международной конференции по безопасности, генерал-полковник пояснил, что военное руководство России посчитало возможным сократить количество российских самолетов в Сирии, поскольку число террористических формирований в стране за последнее время значительно уменьшилось.

Рудской также отметил, что сравнительный анализ результатов действий российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея намного меньше самолетов, ВКС РФ выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов.

"Всего с начала военной операции боевой авиацией ВКС РФ совершено более 23 тысяч вылетов и порядка 77 тысяч ударов", — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Рудской добавил, что ВКС РФ используют в Сирии около 80 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, это позволяет военнослужащим постоянно контролировать ситуацию на земле, в реальном масштабе времени получать данные об объектах боевиков и наносить прицельные удары по ним.

Кроме того, во время своего выступления на конференции Рудской признал, что, по данным Генштаба, к началу 2015 года в рядах террористической группировки "Исламское государство" и других террористических формирований находилось около 4,5 тысячи граждан России и государств СНГ.

При этом он добавил, что правительственным войскам Башара Асада при поддержке ВКС РФ удалось уничтожить около семи тысяч боевиков из 10-тысячной группировки под Хамой. Рудской объяснил, что экстремисты были отброшены от города на 15 километров.

По его словам, террористы собрали группировку в 10 тысяч боевиков, основу которой составили террористы из "Джебхат ан-Нусры". Ранее им удалось захватить ряд населенных пунктов и приблизиться к городу Хама.

В Московской международной конференции по безопасности также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил о том, что удар эсминцев США крылатыми ракетами 7 апреля по сирийской авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих и теперь Минобороны РФ принимает необходимые меры, чтобы обеспечить гарантированную защиту российских военных.

"Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск", — пояснил министр.

Вооруженные силы США 7 апреля выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар стал ответом на химическую атаку в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, унесшую жизни более 80 человек. В Вашингтоне возлагают ответственность за применение химического оружия непосредственно на президента Сирии Башара Асада.

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