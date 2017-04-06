Россия сняла ограничение на безвизовый въезд в страну неграждан Латвии и Эстонии

 (1)
rus.DELFI.lv
четверг, 6 апреля 2017 г. 15:40
Неграждане Эстонии и Латвии, родившиеся после 6 февраля 1992 года, получили право въезжать в Россию без визы, сообщает портал новостей ERR.
Vladimiras Putinas
© Sputknik/Scanpix

Соответствующий указ 5 апреля подписал президент России Владимир Путин. Постановление вступило в силу с момент его подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В президентском указе от 2008 года говорилось о том, что въезжать в Россию без визы могут лица без гражданства, при условии, что они состояли в гражданстве СССР, то есть люди, родившиеся до 6 февраля 1992 года. Теперь это ограничение устранено.

Соответствующие поправки по поручению премьера РФ Дмитрия Медведева подготовил МИД России.

В пояснительной записке к документу говорится, что вопрос безвизового въезда напрямую затрагивает интересы людей, находящихся в статусе неграждан Латвии и Эстонии.

Действовавшие до 5 апреля визовые ограничения касались в первую очередь молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, часть из которых хотела бы связать свое будущее с Россией, а также их детей. По имеющимся данным, речь может идти в общей сложности о примерно 6 000 неграждан Латвии и Эстонии.

Официальное сообщение МИД России — здесь.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Россия сняла ограничение на безвизовый въезд в страну неграждан Латвии и Эстонии (1)

Vladimiras Putinas
Неграждане Эстонии и Латвии, родившиеся после 6 февраля 1992 года, получили право въезжать в Россию без визы, сообщает портал новостей ERR.

Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300

Purvo nuošliauža Kolumbijoje
Жертвами схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа в субботу стали более 300 человек, сообщили местные власти.

В Исландии предложили проверять, поровну ли платят мужчинам и женщинам

В Исландии предложили проверять, поровну ли платят мужчинам и женщинам
Парламент Исландии рассматривает законопроект, обязывающий компании предоставлять доказательства того, что они соблюдают принцип гендерного равенства в оплате труда.

Президент Молдовы: нам нужно стратегическое парнерство с Россией (7)

Президент Молдовы: нам нужно стратегическое парнерство с Россией
Президент Молдовы Игорь Додон выступил за совместную работу с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и заявил, что это позволит "молдавским фермерам снова экспортировать свои товары в Россию".

Amnesty International требует расследовать сообщения об убийствах геев в Чечне (3)

Amnesty International
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно расследовать сообщения о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне, опубликованные "Новой газетой" и "Российской ЛГБТ-сетью".
Facebook друзья
Rambler's Top100