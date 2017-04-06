Россия сняла ограничение на безвизовый въезд в страну неграждан Латвии и Эстонии

Неграждане Эстонии и Латвии, родившиеся после 6 февраля 1992 года, получили право въезжать в Россию без визы, сообщает портал новостей ERR.

Соответствующий указ 5 апреля подписал президент России Владимир Путин. Постановление вступило в силу с момент его подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В президентском указе от 2008 года говорилось о том, что въезжать в Россию без визы могут лица без гражданства, при условии, что они состояли в гражданстве СССР, то есть люди, родившиеся до 6 февраля 1992 года. Теперь это ограничение устранено.

Соответствующие поправки по поручению премьера РФ Дмитрия Медведева подготовил МИД России.

В пояснительной записке к документу говорится, что вопрос безвизового въезда напрямую затрагивает интересы людей, находящихся в статусе неграждан Латвии и Эстонии.

Действовавшие до 5 апреля визовые ограничения касались в первую очередь молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, часть из которых хотела бы связать свое будущее с Россией, а также их детей. По имеющимся данным, речь может идти в общей сложности о примерно 6 000 неграждан Латвии и Эстонии.

Официальное сообщение МИД России — здесь.