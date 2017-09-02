Москва выразила протест в связи с предписанием США о закрытии трех российских дипобъектов. В МИД РФ протестуют также против обыска в генконсульстве России в Сан-Франциско.
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Министерство иностранных дел России вечером в пятницу, 1 сентября, выразило решительный протест в связи с предписанием США о закрытии трех российских дипломатических объектов — генерального консульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке.

"Выражаем решительный протест в связи с действиями Вашингтона, игнорирующими международное право, и, как принято в дипломатической практике, резервируем за собой возможность для ответных мер", — говорится вкомментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала действия США грубым нарушением обязательств США по Венским конвенциям, которое превосходит решение администрации экс-президента Барака Обамы об "экспроприации, несмотря на иммунитет, загородных жилых комплексов посольства России и постоянного представительства при ООН".

Протест против обыска в генконсульстве в Сан-Франциско
В МИД РФ также заявили, что власти США создают прямую угрозу для безопасности граждан России. По словам Захаровой, спецслужбы США решили 2 сентября провести обыск в генконсульстве в Сан-Франциско. При этом, по ее сведениям, агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют иммунитет. Поэтому сотрудникам генконсульства и их семьям, в том числе детям, предписано на 10-12 часов покинуть занимаемые помещения. Захарова подчеркнула, что речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатов.

Deutsche Welle
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