Россия предложила ООН конвенцию о борьбе с киберпреступностью

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NEWSru.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 12:15
Россия подготовила "новаторский" и "универсальный" проект конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью, пишет газета "Коммерсант", в распоряжении которой оказался текст документа.
© Shutterstock nuotr.

Подготовленный МИД РФ в сотрудничестве с другими ведомствами проект конвенции ООН "О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности" был впервые представлен иностранным партнерам РФ в прошлом году в ходе созванного секретарем Совбеза Николаем Патрушевым совещания руководителей спецслужб в Санкт-Петербурге. На этой неделе проект обсуждали на закрытом мероприятии под эгидой ООН в Вене, но в открытом доступе 52-страничный документ пока не опубликован, пишет newsru.com

Предложенный Москвой проект представляет собой альтернативу Конвенции о компьютерных преступлениях Совета Европы, подписанной в Венгрии в 2001 году и более известной как Будапештская конвенция. На сегодняшний день ее ратифицировали 53 страны и подписали еще четыре, включая все страны ЕС, а также США, Японию, Австралию и Израиль. Среди членов Совета Европы конвенцию не подписала только Россия, поскольку ее не устроила норма конвенции, которая позволяет различным спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях третьих стран.

Как подчеркивают в МИД, документ учитывает многочисленные происшедшие с 2001 года в сфере IT-преступлений изменения и приемлем для всех членов ООН, а не только для западных стран. Главной целью конвенции является "содействие принятию и укреплению мер, направленных на эффективное предупреждение преступлений и иных противоправных деяний в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и борьбу с ними".

В число таких преступлений входят неправомерный доступ к информации в электронной форме, неправомерный перехват, неправомерное воздействие на информацию; нарушение функционирования ИКТ, создание, использование и распространение вредоносных программ, распространение спама; незаконный оборот устройств; хищение с использованием ИКТ; преступления, связанные с детской порнографией; сбор информации в электронной форме путем введения пользователя в заблуждение; преступления, связанные с охраняемой внутригосударственным правом информацией; нарушение авторских прав с использованием ИКТ.

При этом документ не предусматривает возможности деятельности спецслужб в сетях других стран и содержит отдельную статью, касающуюся защиты суверенитета.

В документе подробно описывается порядок оказания взаимной правовой и технической помощи по уголовным делам, связанным киберпреступностью. Кроме того, одна из статей конвенции предусматривает создание круглосуточного контактного центра, предназначенного для оказания неотложной помощи в целях расследований киберпреступлений.

Издание отмечает, что о шансах принятия российского проекта конвенции на уровне ООН говорить пока сложно, и многое здесь будет зависеть от позиции США. При этом стоит отметить, что предложенный Россией в 2011 году проект конвенции ООН "Об обеспечении международной информационной безопасности", в которой шла речь о предотвращении военных конфликтов в киберпространстве, кибертерроризма и кибермошенничества, был принят в штыки многими странами. В частности, США и члены ЕС сочли, что Россия пытается добиться закрепления принципа полного контроля отдельных государств над их национальными сегментами интернета.

NEWSru.com
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