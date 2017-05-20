Россия пожаловалась в ВТО на Украину из-за санкций

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bbcrussian.com
суббота, 20 мая 2017 г. 18:58
Власти России подали во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций в связи с санкциями, которые Украина вводит с 2014 года, заявил министр экономики РФ Максим Орешкин.
© Ukrainos ir Lietuvos vėliavos danguje – prie Baltojo tilto

По его словам, иск касается нарушения базовых соглашений ВТО. Орешкин сказал, что Украина запрещает или дискриминирует деятельность сотен российских компаний.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях в отношении российских компаний. По этому указу на Украине заблокирована работа российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", холдинга Mail.Ru Group и "Яндекса".

За месяц до этого Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении пяти структур российских банков.

Киев ранее неоднократно жаловался на Россию в ВТО в связи с различными торговыми ограничениями.

В феврале 2017 года Украина потребовала создать группу экспертов для оценки введенных Россией ограничений на транзит товаров из Украины в Казахстан и Киргизию.

По данным украинского министерства экономического развития, из-за российских ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году упал на 38,3%.

Киев называет сложившуюся ситуацию торговой агрессией России.

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