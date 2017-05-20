Россия пожаловалась в ВТО на Украину из-за санкций

По его словам, иск касается нарушения базовых соглашений ВТО. Орешкин сказал, что Украина запрещает или дискриминирует деятельность сотен российских компаний.
16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях в отношении российских компаний. По этому указу на Украине заблокирована работа российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", холдинга Mail.Ru Group и "Яндекса".
За месяц до этого Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении пяти структур российских банков.
Киев ранее неоднократно жаловался на Россию в ВТО в связи с различными торговыми ограничениями.
В феврале 2017 года Украина потребовала создать группу экспертов для оценки введенных Россией ограничений на транзит товаров из Украины в Казахстан и Киргизию.
По данным украинского министерства экономического развития, из-за российских ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году упал на 38,3%.
Киев называет сложившуюся ситуацию торговой агрессией России.