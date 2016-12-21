Россия может уйти из списка приоритетных угроз безопасности США

В списке главных угроз национальной безопасности США, возможно, не будет России. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на аналитическую записку Пентагона, находящуюся в распоряжении журналистов.

По данным журнала, документ был составлен на основе рекомендаций, переданных в министерство обороны представителем избранного президента США Дональда Трампа. Среди главных задач в области обороны в меморандуме называются борьба с террористической организацией "Исламское государство" в Сирии и Ираке, разработка новой стратегии кибербезопасности, устранение дефицита бюджета. В ней говорится также о консультациях по вопросу отношений с Китаем и Северной Кореей.

По мнению издания, данный документ может свидетельствовать об изменениях внешнеполитического курса США, хотя со ссылкой на представителя Трампа отмечается, что меморандум не всеобъемлющ.

Возможная либерализация вызовет противодействие

Возможная либерализация отношений с Москвой вызовет жесткое противодействие военных и ряда влиятельных республиканцев. Так, глава объединенного комитета начальника штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил в Конгрессе "Если вы хотите поговорить о стране, которая может представлять экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, то я бы назвал Россию".

Против более мягкой линии в отношении России обязались выступать и республиканские "ястребы" в Конгрессе, в том числе, Марко Рубио из Флориды и Джон Маккейн из Аризоны.