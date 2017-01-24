Россия, Иран и Турция договорились мониторить перемирие в Сирии

Также, как говорится в совместном заявлении участников встречи, Москва, Тегеран и Анкара поддерживают намерение представителей сирийской оппозиции принять участие в следующем раунде переговоров с Дамаском.

Участники переговоров в Астане подтвердили намерение продолжать борьбу против эсктремистских группировок "Исламское государство" и "Аль-Нусра" (запрещены в России и ряде других государств).

Кроме того, в совместном заявлении трех стран говорится, что они "подтверждают приверженность идее суверенности и целостности Сирийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны".

Представители сирийской оппозиции заявили, что недовольны итоговым заявлением переговорщиков, поскольку в нем не говорится о роли Ирана в сирийском конфликте.

Переговоры в Астане начались в понедельник утром в одном из отелей города, делегация сирийских повстанцев сидела на одной стороне большого круглого стола, правительственные чиновники - на другой.

Это первые переговоры, на которых делегация сирийской оппозиции была сформирована исключительно из представителей вооруженных групп.

К ним присоединились представители России и Ирана, которые поддерживают режим Асада, и Турция, которая поддерживает оппозицию, а также специальный посланник ООН Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане.

Несмотря на присутствие делегаций от Дамаска и и вооруженной оппозиции за одним столом, прямых переговоров между ними все же не было - они общались с помощью посредников.

Основная цель переговоров в столице Казахстана, как сообщалось, - укрепление перемирия, достигнутого в прошлом месяце при посредничестве Турции и России. Пока обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.