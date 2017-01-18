Россия и Турция провели первую совместную операцию в Сирии

Девять самолетов воздушно-космических сил России и восемь самолетов ВВС Турции нанесли удары в провинции Алеппо рядом с городом Эль-Баб, сообщил начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской.

Предыдущая встреча в воздухе турецких и российских самолетов закончилась трагично: 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецкими истребителями F-16 на сирийско-турецкой границе. Анкара заявила, что российский борт нарушил турецкое воздушное пространство. Москва это категорически отвергла и ввела антитурецкие санкции.

Летом 2016 года президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, ранее обменивавшиеся резкими заочными обвинениями, возобновили отношения, после того как турецкий лидер выразил сожаление в связи с атакой на российский самолет. С тех пор Путин и Эрдоган регулярно связываются по телефону и обсуждают сирийский вопрос.

Как уточнил генерал Рудской, сегодняшняя российско-турецкая операция была согласована с сирийской стороной. От России в ней принимали участие четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М, четыре штурмовика Су-25 и один истребитель-бомбардировщик Су-34, со стороны Турции - четыре истребителя F-16 и четыре истребителя-бомбардировщика F-4.

Без участия Турции российская авиация нанесла удары на подступах к античной Пальмире, куда боевики "Исламского государства", по словам Рудского, перебрасывают "большое количество взрывчатки". Сирийская армия вынуждена была отступить от ранее отбитой у джихадистов Пальмиры в конце прошлого года, в разгар операции по взятию восточного Алеппо.

Наступление сил Башара Асада и его союзников на Алеппо проходило при участии России, что вызвало резкую критику международного сообщества. В декабре удалось заключить соглашение с повстанцами, контролировавшими восточную часть города, по которому вооруженным противникам Асада и членам их семей было позволено эвакуироваться из Алеппо и перебраться в провинцию Идлиб.

Соглашение по Алеппо стало первым этапом сотрудничества России и Турции. Далее две страны, а также Иран добились соглашения о прекращении огня на территории всей страны между повстанцами и армией Асада. Оно не касается джихадистов "Исламского государства" и других террористических групп.

На переговорах в Москве на уровне министров иностранных дел подчеркивалось, что Россия, Турция и Иран начинают играть лидирующую роль в урегулировании конфликта в Турции. "На сегодняшний день формат "тройки" - Иран, Россия и Турция, по крайней мере, практическими делами доказывает свою востребованность", - говорил глава МИД России Сергей Лавров.

Сейчас Россия и Турция занимаются подготовкой мирных переговоров между представителями властей Сирии и вооруженной оппозицией, которая должна пройти в Астане. Планируется, что они состоятся 23 января, однако в Кремле уточняли, что официально эта дата не утверждена.

Большинство повстанческих групп согласились на участие в переговорах, о чем заявили на этой неделе. Повстанцы планируют поднять вопрос о соблюдении режима прекращения огня и обратить внимание на продолжающиеся атаки сил Асада в окрестностях Дамаска. Кроме того, они обратят внимание на гуманитарные вопросы и потребуют освобождения заключенных.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что на переговоры в Астане будут приглашены представители США. Он уточнял, что этот вопрос согласован с Москвой. Американская Washington Post писала со ссылкой на источник, что Россия приглашает представителей новой администрации Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтверждал эту информацию. Иран также выступил против участия американцев в переговорах.

Россия в конце декабря объявила о сокращении группировки войск в Сирии. В январе американский канал Fox News сообщал, что Москва напротив перебрасывает на свою базу Хмеймим дополнительные самолеты. Минобороны назвало эту информацию вымыслом, подтвердив при этом переброску штурмовиков Су-25. Военные объяснили ее "ротацией".

В январе Россия начала отводить от берегов Сирии свои корабли, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", с борта которого наносились авиаудары.