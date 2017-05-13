Россия и страны Европы подверглись масштабной кибератаке

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bbcrussian.com
суббота, 13 мая 2017 г. 07:19
Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.
Kibernetinė ataka
© Shutterstock

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

"Новый вирус распространяется с адской скоростью", — сообщают исследователи MalwareHunterTeam. Программа блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткойнах.

"Плановые технические работы"

По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД и операторов связи. Как подтвердил РБК представитель "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, вирус атаковал компьютеры компании, но не повлиял на связь и абонентов. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше. Сейчас компания совместно с "Лабораторией Касперского" ликвидирует вредоносную программу, пишет РБК.​

Представитель оператора "Вымпелком" ("Билайн") Анна Айбашева сказала изданию, что специалисты компании смогли отразить атаки. А представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что не зафиксировали ничего подозрительного, но мониторят ситуацию.​

Факт вирусной атаки в пятницу вечером подтвердили в пресс-службе министерства внутренних дел России — хотя ранее в МВД утверждали, что перебои были вызваны "плановыми техническими работами".

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, заражены оказались около тысячи компьютеров — менее 1%. "В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", — цитирует Интерфакс Ирину Волк.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее сообщила ТАСС, что "никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было".

Выкуп — 600 долларов

Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.

Специалисты "Лаборатории Касперского" установили, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft.

"За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру", — говорится в сообщении компании-разработчика антивируса.
Эксперты "Лаборатории Касперского" подтверждают, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

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