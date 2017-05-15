Россия и Саудовская Аравия согласились продлить договор о сокращении добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран, входящих в ОПЕК, и государств за пределами картеля о сокращении добычи нефти на девять месяцев до конца марта 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халеда аль-Фалеха.

«Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка — доведения объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка — необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев», — заявили они.

Новак отметил, что этот вопрос ранее обсуждался с российскими нефтяными компаниями и что они одобрили продление соглашения.

По словам Аль-Фалеха, Москва и Эр-Рияд решили продлить договор, используя те же целевые показатели, что были указаны в первоначальном соглашении, заключенном 10 декабря.

В рамках этой договоренности Россия обязалась постепенно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель был достигнут в начале мая.

В начале мая сообщалось, что страны ОПЕК допустили продление соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев. Они рассмотрят этот вопрос 25–25 мая на съезде в Вене.

О решении сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день государства ОПЕК заявили в ноябре 2016 года.