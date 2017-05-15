Россия и Саудовская Аравия согласились продлить договор о сокращении добычи нефти

 (2)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 15 мая 2017 г. 10:10
Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран, входящих в ОПЕК, и государств за пределами картеля о сокращении добычи нефти на девять месяцев до конца марта 2018 года.
Naftos gavyba
© AP / Scanpix

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халеда аль-Фалеха.

«Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка — доведения объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка — необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев», — заявили они.

Новак отметил, что этот вопрос ранее обсуждался с российскими нефтяными компаниями и что они одобрили продление соглашения.

По словам Аль-Фалеха, Москва и Эр-Рияд решили продлить договор, используя те же целевые показатели, что были указаны в первоначальном соглашении, заключенном 10 декабря.

В рамках этой договоренности Россия обязалась постепенно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель был достигнут в начале мая.

В начале мая сообщалось, что страны ОПЕК допустили продление соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев. Они рассмотрят этот вопрос 25–25 мая на съезде в Вене.

О решении сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день государства ОПЕК заявили в ноябре 2016 года.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Госдеп США: вмешательство РФ в выборы президента подтверждается документами

Rexas Tillersonas
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон 14 мая заявил, что вмешательство России в президентские выборы осенью 2016 года подтверждается документами. По его словам, выстраивать новые отношения с Россией, не учитывая этого факта, нельзя, пишет newsru.com

Конгресс Филиппин отказался объявить импичмент Дутерте

R. Duterte
Комитет филиппинского конгресса отклонил предложение об импичменте президента страны Родриго Дутерте.

Американский беспилотник провел разведку в Донбассе (5)

Bepilotis Global Hawk
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk 14 мая совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, который продлился десять часов.

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить договор о сокращении добычи нефти (2)

Naftos gavyba
Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран, входящих в ОПЕК, и государств за пределами картеля о сокращении добычи нефти на девять месяцев до конца марта 2018 года.

КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным (1)

КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным
КНДР успешно запустила ракету средней дальности, сообщает северокорейское официальное агентство ЦТАК.
Facebook друзья
Rambler's Top100