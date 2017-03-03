Россия едва ли останется крупнейшим инвестором на Украине

Несмотря на конфликт в Донбассе, в 2016 году РФ стала крупнейшим инвестором на Украине, вложив 1,6 млрд долларов. Большая их часть пошла в банковский сектор. В этом году ситуация изменится.

В 2016 году российские компании вложили в экономику Украины 1,6 миллиарда долларов - около 40 процентов общего объема иностранных инвестиций, сообщила Государственная служба статистики Украины. Эта сумма почти равна инвестициями из стран-членов Евросоюза, которые в совокупности составили 1,9 миллиарда долларов. Однако в текущем году такая ситуация едва ли повторится - российские банки собираются продать свои украинские активы.

Инвестиции в банковский сектор

Значительная сумма инвестиций из РФ в 2016-м объясняется тем, что в прошлом году российские владельцы вливали значительные средства в филиалы и "дочки" своих банков на Украине. На данный момент там работают семь банков с российским государственным и частным капиталом: Проминвестбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, БМ Банк, "Форвард", ВиЭс Банк и Пин Банк. Они нуждались в средствах, чтобы решить вопрос проблемных кредитов и сформировать под них резервы.

"Дочки" российских банков кредитовали предприятия на временно неподконтрольных (Киеву. - Ред.) территориях, а также госкомпании, которые не всегда успевают рассчитываться по кредитам. Поэтому у них возникла острая необходимость сформировать резервы по этим кредитам, что привело к необходимости пополнения капитала", - пояснил DW член исполкома украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

На банковский сектор пришлось около 90% российских инвестиций. Госстат не раскрывает, в какие именно отрасли украинской экономики были направлены оставшиеся 10%. По оценкам экспертов, скорее всего, в промышленность.

В лидерах Внешэкономбанк

Среди российских инвесторов на Украине лидирует Внешэкономбанк, который в начале 2016 года предоставил своему дочернему Проминвестбанку 800 миллионов долларов, чтобы покрыть возникший дефицит в 18 миллиардов гривен и спасти банк от банкротства. "Деньги нужны, чтобы решить возникшие проблемы и вернуться к нормальному обслуживанию клиентов", - указывал тогдашний председатель правления Проминвестбанка Виктор Башкиров.

ВТБ выделил украинскому ВТБ Банку около 340 миллионов долларов, а БМ Банку - 64 миллиона долларов. "Решение принято с целью обеспечения дальнейшего устойчивого развития ВТБ Банка на украинском рынке банковских услуг", - рассказали в ВТБ. Сбербанк направил своей украинской "дочке" около 170 миллионов долларов на формирование дополнительных резервов под кредиты.

Российские банки хотят уйти из Украины

Если бы российские владельцы не предоставили ресурсов своим украинским банкам, последних ждали бы проблемы, полагают наблюдатели. "Кредитные портфели банков с российским госкапиталом характеризуются высокой долей плохих кредитов. Поэтому у Фонда гарантирования вкладов (управляющей неплатежеспособными банками. - Ред.) было бы много проблем с ними ", - констатирует в интервью DW Михаил Демкив, аналитик банковского сектора из группы ICU

Но россияне, судя по всему, не готовы и далее вкладывать так много средств в свои украинские активы и уже начали искать для них новых собственников. "Есть четыре покупателя на БМ Банк. Думаю, возможная сделка в ближайшее время", - заявил российским журналистам глава ВТБ Андрей Костин. Внешэкономбанк также сообщил о том, что нашел двух претендентов на покупку Проминвестбанка.