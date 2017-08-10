Российский военный самолет пролетел над Пентагоном и Белым домом

Маршрут самолета Ту-154М был полностью согласован с американскими властями, подчеркнули источники. На борту находились представители ВВС США.

Отмечается, что российский самолет должен был совершить полет и над Бедминстером (штат Нью-Джерси), где в настоящее время проводит отпуск президент страны Дональд Трамп. Кроме того, Ту-154М пролетел над загородной резиденцией американских лидеров в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде, близ военной базы Райт-Пэттерсон в Огайо и около подземного командного пункта Маунт-Уэзер в Вирджинии.

В маршрут полета также вошел пролет над базой ВВС США "Эндрюс" в штате Мэриленд, которая используется для организации перелетов главы американской администрации и для приема в США иностранных лидеров.

Как подтвердила ТАСС представитель Госдепартамента США, полет был полностью согласован Москвой и Вашингтоном. Американская сторона участвовала в подготовке плана мероприятия, уточнила сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Соединенные Штаты уведомляются заранее о предполагаемом маршруте наблюдательных полетов, участвуют в разработке согласованных планов полета, имеют американских наблюдателей на борту самолета во время полета и получают по завершении миссии копию визуальной информации, собранной российским самолетом", - заявила дипломат. Она подчеркнула, что ДОН не воспрещает государству-участнику, над территорией которого производится наблюдательный полет, применять "меры по предотвращению негативных последствий на "чувствительных" объектах на земле", то есть производить их маскировку.

В свою очередь сотрудник Агентства по сокращению угрозы при Министерстве обороны США заявил ТАСС, что ВКС России имели полное право на выполнение наблюдательного полета над столицей США в рамках ДОН.

По данным Госдепа, после вступления ДОН в силу в 2002 году к настоящему времени в его рамках было выполнено более 1,3 тыс. наблюдательных полетов. США считают ДОН "мерой укрепления доверия и безопасности", нацеленной на "расширение транспарентности в военной сфере".

По оценке МИД РФ, ДОН является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.