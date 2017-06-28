Российский военный попал в плен на востоке Украины

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Об этом Би-би-си сообщили источники в 93-й бригаде и минобороны Украины.

Командир бригады Владислав Клочков, комментируя детали боя с "диверсионно-разведывательной группой ЛНР", заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. Украинские СМИ сообщили, что убитый - "кадровый российский офицер" Александр Щербак.

Украинские военнослужащие сообщили также, что в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе "22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края".

Сайт украинского телеканала "24" сообщил имя задержанного - Виктор Агеев. Эту информацию Би-би-си подтвердили собеседники в украинском минобороны и 93-й бригаде, предоставив фотографии его документов.

Фото паспорта и военного билета задержанного также опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.

Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

В комиссариате по Топчихинскому и Калманскому району, куда Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием, предложили направить письмо с запросом. "Факсом мы не работаем, интернет-адресов у нас нет", - сказал дежурный по комиссариату.

Как следует из данных в военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда.

В учебной части колледжа Би-би-си подтвердили, что помнят такого ученика, но затруднились сообщить, как с ним можно связаться.

Как стало известно Би-би-си от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области.

"Мы служили с ним в полку связи, - рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности. - Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось".

О том, что он поступил на контрактную службу, Виктор Агеев сообщил и сам на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе "4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР".

Там же, а также под своим именем на своей странице в сети "Одноклассники" он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

Минимальный срок контракта с рядовыми в российской армии - два-три года, с офицерами и прапорщиками - пять лет. В конце прошлого года был принят закон, позволяющий военнослужащим заключать "краткосрочные контракты", но только в период "чрезвычайных обстоятельств" или при проведении операций "по поддержанию или восстановлению мира".

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: "Да, на Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

Русская служба Би-би-си связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына.

"Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь, - рассказала Светлана Агеева. - Последний раз он звонил мне 30 мая".

По ее словам, 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.

Светлана Агеева сказала, что никто из командования с семьей попавшего в плен военнослужащего пока не связывался.

"А сама я нигде номер части не записала, поэтому даже не знаю, куда звонить, - пояснила она. - Мы попытались выйти в группу в "ВКонтакте" для родственников тех, кто служит в Батайске, но пока ничего не узнали. Сам он звонил нам оттуда всего один-два раза".

На уточняющий вопрос, говорил ли сын о том, что ему придется выполнять боевые задачи на территории Украины, Светлана Агеева ответила: "Он завуалированно [говорил]. Но я сама себя накручивала. Показалось, что раз рядом с границей - мысли были плохие. А он говорил: учимся-учимся, работаем-работаем".

По данным собеседников Русской службы Би-би-си в министерстве обороны Украины, в данный момент пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины.

В министерстве обороны России Би-би-си во вторник не прокомментировали новость о том, что контрактник Виктор Агеев попал в плен на территории Украины.

Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.