Российских байкеров из клуба "Ночные волки" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме

Российские мотоциклисты из клуба "Ночные волки", которые являются основными организаторами и участниками пробега "Дороги Победы - на Берлин", не были допущены на территорию Польши. Они должны были принять участие в мероприятиях, посвященных памяти красноармейцев, погибших при освобождении этой страны от немецких захватчиков.

"Группу российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации на границе не пропустили на территорию Польши", - рассказал ТАСС представитель "Ночных волков" Евгений Строгов.

Таким образом, на состоявшихся церемониях в Польше присутствовали только представители европейских отделений мотоклуба, в том числе Белоруссии. Им разрешили пересечь границу.

В связи со сложившейся обстановкой группа македонского отделения "Ночных волков" планирует в ближайшее время выдвинуться в направлении Польши для того, чтобы оказать поддержку своим товарищам из России. "Мы отправляемся в Польшу во вторник утром, наша группа будет состоять из порядка 20 человек", - сказал член "Ночных волков" Македонии Томас Свинарский.

Маршрут участников мотопробега "Дороги Победы - на Берлин", стартовавшего 27 апреля в Москве, пролегает через Смоленск, Минск, Варшаву, Братиславу и Дрезден. Основные мероприятия запланированы в Берлине на 9 мая. Там байкеры пронесут Знамя Победы в Трептов-парке и возложат цветы к подножию памятника советскому Солдату-освободителю. Сообщалось, что в мотопробеге участвуют около 50 байкеров.

Как заявлял российским журналистам глава польского отделения "Ночных волков" Дариуш Качмарчик, "это марш в честь героев, которые полегли во время Второй мировой войны - и поляков, и россиян". "Этот пробег должен показать всем, особенно здесь, в Польше, всем полякам, что мы большая байкерская семья, - добавил он. - Наша цель - почтить память тех, кто погиб в боях за свободную Польшу, за Россию, за Европу".

Добавим, что в канун Дня Победы "Ночные волки" регулярно устраивают мотопробеги по Европе с патриотическими целями. Всякий раз эти акции приводят к скандалам и демонстрируют не столько единство, сколько политическое размежевание.

В прошлом году в столице Чехии пророссийских байкеров встретили демонстранты, скандировавшие "Домой, оккупанты!", "Чемодан, вокзал, Россия!" и "Свободу крымским татарам!". Участники акции перекрыли проезжую часть сидячим пикетом.

В 2015 году мотопробег "Ночных волков" сопровождался дипломатическим скандалом. В Чехии и Германии у байкеров возникли проблемы из-за того, что лидер клуба Александр Залдостанов поддержал действия сепаратистов в Донбассе. МИД РФ направил протесты в эти страны, а байкеры мобилизовали для своих акций членов клуба, имеющих гражданство стран, запретивших въезд россиянам. В итоге мотоциклистам все же удалось к 9 мая 2015 года добраться до Берлина и принять участие в шествии по центральным улицам города.

Отметим также, что клуб "Ночные волки" и его лидер Александр Залдостанов по прозвищу Хирург пользуются покровительством со стороны Кремля. Организация неоднократно получала многомиллионные президентские гранты. В западной прессе также обращали внимание на то, что байкеры Залдостанова принимали активное участие в операции по присоединению Крыма к России.

Во время подготовки "аннексии" полуострова байкеры из "Ночных волков" "сражались на стороне солдат Путина" и имели "доступ к российскому вооружению", писала газета Bild am Sonntag. А финансовую поддержку байкеров якобы осуществляли ГРУ Генштаба ВС РФ и представители криминалитета.

Залдостанов также известен как один из лидеров "Антимайдана". Это движение было создано в России для борьбы с оппозицией и "революционной угрозой".

В 2011 году Хирург и Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, вместе проехали на мотоциклах на байк-фестивале в Новороссийске. Выступая перед собравшимися, Путин назвал байкеров "братьями".