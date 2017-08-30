Кишинев продолжает настаивать на выведении российских войск из Приднестровского региона и просит ООН включить этот вопрос в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи, которая начнется 12 сентября. Как сообщает пресс-служба молдавского МИДа, это подтвердил глава внешнеполитического ведомства Андрей Галбур на встрече с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным, состоявшейся во вторник, 29 августа.

При этом, как ранее разъяснял МИД, Кишинев настаивает не на выводе российских "голубых касок" из зоны безопасности замороженного Приднестровского конфликта, а на вывозе вооружения и выводе военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на территории республики в течение последних 25 лет.

Но Тирасполь и Россия против. Они не делают различия между миротворцами и военнослужащими ОГРВ. DW попыталась разобраться в запутанном вопросе.

1. Когда в Молдове появились "голубые каски"?

Четверть века назад, после того, как президенты России Борис Ельцин и Молдовы Мирча Снегур в присутствии лидера Приднестровского региона Игоря Смирнова подписали в Москве соглашение "О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова". Первые российские миротворцы вошли в регион 29 июля 1992 года. Позднее к ним присоединились молдавские и приднестровские военные. С 1995 года в миротворческой операции участвует в качестве наблюдателя и Украина.

2. Кто сегодня участвует в миротворческой миссии?

Сейчас в составе Совместных миротворческих сил (СМС) несут службу 402 российских миротворца, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Координирует их действия Объединенная контрольная комиссия (ОКК), куда входят представители конфликтующих сторон, а также России и Украины.

3. Сколько вообще в Молдове российских военных?

Общая их численность в Приднестровском регионе составляет примерно 1 700 человек. Часть участвует в миротворческой операции, часть охраняет арсеналы в селе Колбасна, где хранятся около 20 тонн вооружения и боеприпасов, принадлежавших дислоцированной здесь в советское время 14-й армии.

4. Почему в Кишиневе говорят об оккупации?

Молдавское правительство и проевропейски настроенные граждане на правом берегу Днестра недовольны тем, что "часть территории страны занята российскими оккупационными войсками". Так считает кишиневский политолог Оазу Нантой. В интервью DW он пояснил, что "это никакие не миротворцы, это Оперативная группа российских войск (ОГРВ), и их пребывание на чужой территории - акт военной оккупации, что представляет реальную угрозу для безопасности в регионе". У российских "голубых касок" нет мандата ООН, подчеркнул Нантой.

5. Чего хотят молдавские власти?

Выполнения Стамбульских соглашений 1999 года, которые были достигнуты на саммите ОБСЕ, и согласно которым Россия должна была до 2002 года вывести из региона военных и вывезти имущество, в том числе боеприпасы. Это требование неоднократно звучало и с трибуны ООН. В 2006 году проблему поднимал экс-вице-премьер коммунистического правительства Андрей Стратан, в 2014 году - бывший руководитель молдавского внешнеполитического ведомства Наталья Герман. Оба предлагали заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ООН.

2 мая 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконной дислокацию российских миротворцев на территории страны, а 21 июня парламент проголосовал за их вывод из Приднестровья. 22 августа Молдавия снова обратилась в ООН с просьбой включить этот вопрос в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи.

6. Какова позиция президента Додона?

Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон находится в конфронтации с правительством. Он называет обращение в ООН очередным антироссийским демаршем, который "направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний". На своей страничке в соцсетях Додон написал, что миротворческая операция в существующем формате должна быть продолжена.

"Не исключены попытки принудительного размораживания приднестровского конфликта для провоцирования России и создания, таким образом, новой зоны нестабильности", - заявил президент местным СМИ, предупредив, что "может случиться трагедия как в 1992 году, в результате чего могут погибнуть люди".

8. Как относятся к российским военным в Приднестровье?

В них видят гаранта мира и стабильности в регионе. "ОГРВ - это та структура, которая участвует в ротации миротворческих батальонов и непосредственно принимает участие в обеспечении мира в зоне безопасности. Поэтому кода мы говорим о миротворцах, мы имеем в виду ОГРВ", - цитируют приднестровские СМИ главу внешнеполитического ведомства региона Виталия Игнатьева. В 2016 году в Верховный совет Приднестровья поступило предложение ввести в Уголовный кодекс статью за отрицание позитивной роли миротворцев на Днестре. Инициатива принадлежит тогдашнему спикеру, а теперь главе самопровозглашенной республики Вадиму Красносельскому.

9. Что показывают цифры?

По данным соцопроса, который проводился по заказу МИДа Приднестровья, 92% респондентов считают миротворческую операцию эффективной. Против замены российских миротворцев на военнослужащих НАТО высказались 93% опрошенных, на миротворцев под эгидой ООН - 83%, на наблюдателей от ОБСЕ - 76%. Эти цифры были озвучены в июле на конференции "Миротворческая операция на Днестре: четверть века стабильности и безопасности", которая прошла в Тираспольском госуниверситете.

10. Как реагирует Москва на требования Кишинева?

Москва считает эти требования провокационными, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе встречи с послом Молдовы в России Андреем Негуцей 25 августа. По словам Рябкова, обращение Молдовы в ООН Москва рассматривает как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях.

"Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - отмечается в пресс-релизе МИДа России.

11. Действительно ли возможен новый вооруженный конфликт в регионе?

"Сегодня такая возможность не рассматривается, но если будет продолжаться давление на Приднестровье, то в перспективе все возможно", - считает депутат приднестровского Верховного совета Андрей Сафонов. В интервью DW он подчеркнул, что официальный Кишинев действует по указке западных структур: "США и недружественные России страны Запада добиваются вывода российских войск, чтобы окружить РФ кольцом враждебных ей режимов".

Подполковник-резервист молдавской Национальной армии Семен Никулин уверен, что Молдавия добивается вывода ОГРВ, а не миротворцев: "Мы их разделяем. Мы не давали разрешения на размещение здесь российских войск и складов с оружием". Людей и с правого, и с левого берега Днестра пугают вооруженным конфликтом, чтобы сформировать определенное общественное мнение, полагает Никулин. "Но, надеюсь, до оружия дело не дойдет", - подвел итог бывший военный в интервью DW.