Российские СМИ: в Кремле от встречи Путина и Трампа ждут ясности

В обзоре российских СМИ: В Москве обсудили, как вписать Трампа в повестку дня; Власти используют имя Ходорковского как страшилку; Дальний Восток готовятся заселить трудовыми мигрантами; Начался сбор подписей за вывод российских войск из Сирии; Кто в России самый коррумпированный?

"Коммерсант": завышенные ожидания?

В Москве рассчитывают на то, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге внесет ясность в перспективы отношений двух стран. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, у обоих президентов есть желание преодолеть "ненормальность" двусторонней повестки и начать договариваться по конкретным вещам.

Впрочем, газета "Коммерсант", которая пишет на эту тему, сомневается, что от встречи можно ждать серьезных сдвигов в российско-американских отношениях. Хотя есть и очень позитивные прогнозы. Например, бывший министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил в кулуарах Примаковских чтений, что считает очень важным личный контакт Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Мы знаем, что после личного контакта Путина с Бушем значительная часть опасений, предубеждений, была преодолена, — напомнил он. — Как известно, и Трамп, и Путин хотели бы, чтобы мы стабилизировали наши отношения. Я жду, что они представят друг другу много аргументов, которые будут способствовать этому".

Директор Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Мэтью Рожански убежден, что в условиях острого кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона достижением можно будет считать и гораздо более скромные результаты.

"Если президенты двух стран хотя бы просто выступят с совместным заявлением (устным или письменным, неважно), в котором будет сказано, что сегодняшнее состояние двусторонних отношений неприемлемо и что они дают своим правительствам поручение начать работу над их нормализацией, то в нынешних условиях это уже будет считаться достижением".

По словам эксперта, сейчас отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, а подобное совместное заявление президентов могло бы предотвратить дальнейшее усиление конфронтации и придать импульс началу работы над выходом из кризиса. "На большее я пока не стал бы замахиваться", — сказал Рожански.

"НГ": политическая профилактика

На провластных сетевых ресурсах появились однотипные материалы, в которых Михаила Ходорковского и его людей обвиняют в подкупе парламентских партий, в частности КПРФ и "Справедливой России". Об этом пишет "Независимая газета".

Исполнительный директор близкой Ходорковскому организации "Открытая Россия" Тимур Валеев уверен, что такие публикации — это сведение неких счетов, прежде всего с системными партиями. Они направлены не столько против "Открытой России", сколько против московского коммуниста Андрея Клычкова и севастопольских эсэров.

Об этом же сказал "НГ" и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов: "Ходорковского используют как маркер, свидетельствующий о переходе черты". Но с приближением выборов главы государства в таких черных публикациях направленности против ОР и Ходорковского станет больше, уверен эксперт.

Также газета пишет о возросшем давлении властей на членов "Открытой России". Так, зампред совета движения "Открытая Россия" и руководитель его отделения в Татарстане Илья Новиков объявил о вынужденном отъезде за границу. В беседе с "НГ" он сообщил, что ему угрожают возбуждением уголовного дела — и он решил провести ближайший месяц в Европе, а не в СИЗО. Координатор ОР по Иркутской области и Дальнему Востоку Ольга Жакова также испытывала постоянное давление правоохранительных органов, пока не заявила о своем выходе из "Открытой России".

При этом "НГ" отмечает, что действия против ОР явно зависят от фантазии региональных чиновников. Например, в ряде субъектов РФ движение Ходорковского работает относительно спокойно, в то время как в других предпринимаются изощренные методы противодействия. Впрочем, с приближением президентских выборов обстановка вокруг ОР явно будет обостряться, считает газета.

"Ведомости": полицейское развитие

Редакционный комментарий газеты "Ведомости" посвящен новой концепции миграционной политики МВД, в которой предлагается решать проблему заселения Дальнего Востока за счет трудовых мигрантов. Полицейские предлагают создать систему ограничений и стимулов, способствующих перенаправлению рабочей силы, в том числе иностранной, в дальневосточные регионы.

Но, отмечает издание, кроме одноразовой выплаты в 1 миллион рублей государству практически нечего предложить жителям Дальнего Востока, проблемы которого носят системный характер. Этим, по мнению "Ведомостей", объясняется и скромный интерес россиян к бесплатному дальневосточному гектару. "Мигрантам на Дальний Восток ехать сейчас тоже незачем", — считает издание.

Газета обращает внимание на предложение МВД повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока, чтобы создать инфраструктуру для переселения жителей. Хотя инвестиционная привлекательность на деле создает рабочие места и одно это предложение, по мнению "Ведомостей", могло бы заменить всю концепцию миграционной политики". "Если мы, конечно, не имеем в виду принудительную миграцию", — добавляет газета.

"Новая газета": "Время вернуться домой"

Партия "Яблоко" проводит в 40 российских регионах сбор подписей за выход России из военных конфликтов. Как пишет "Новая газета", акция, получившая название "Время вернуться домой", проходит в рамках президентской кампании основателя "Яблока" Григория Явлинского.

На старте акции в Рязани 18 июня Явлинский заявил, что за полтора года сирийской кампании российские власти потратили на нее 100 млрд рублей — 12 годовых бюджетов Рязанской области. "Эта цифра увеличивается фактически ежедневно. Один залп из шести "Калибров", которым там хвастались на нашем телевидении, стоил более 500 млн рублей", — сказал "Новой газете" зампред партии Александр Гнездилов.

В "Яблоке" отмечают, что война в Сирии — лишь один из сюжетов, которые используются для привлечения внимания к положению внутри страны. Политики также говорят о выходе из конфликта на Украине, прекращении практики списания долгов на сотни миллиардов рублей "союзным" странам и отмене санкционного режима с Западом. "Президент Путин оценивал потери России от санкций в 3 трлн рублей. По нашим оценкам, эта цифра может достигать 9,5 трлн рублей", — говорит Гнездилов.

"Известия": президент вне коррупции

Коррумпированность дорожных инспекторов снизилась, полагают россияне. По их оценкам, сейчас сотрудники ГИБДД занимают только второе место в списке коррупционеров, тогда как в прошлом году стояли на первом. Это следует из данных последнего опроса ВЦИОМа, приуроченного ко Дню ГИБДД, с которыми ознакомилaсь газета "Известия". Лидером, по данным опроса ВЦИОМа, стала медицина: 27% граждан считают, что именно врачи — главные взяточники.

Любопытно, отмечают "Известия", что, судя по ответам, большинство россиян (60%) в последние два года вообще не сталкивались с инспекторами ГИБДД. Остальные респонденты либо никогда не общались с работниками инспекции, либо затруднились вспомнить, когда это было.

Кроме того, по мнению россиян, в наибольшей степени поражены коррупцией ЖКХ (22%), общество в целом (20%), судебная система (18%), местная власть (17%), полиция (16%) и образование (12%). Меньше всего, по оценкам опрошенных, коррумпированы СМИ, военкоматы, политические партии (по 3%) и армия (1%). А вот президент с 0%, по мнению россиян, совсем не коррумпирован.