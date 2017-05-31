Российские корабли нанесли ракетный удар по ИГ возле Пальмиры

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bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 10:15
Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" российского ВМФ запустила четыре крылатые ракеты "Калибр" по объектам экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии в районе Пальмиры, сообщает минобороны России.
© Sputnik/Scanpix

Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и "скопления живой силы боевиков", переброшенных из Ракки. Все цели были успешно поражены, отметили в ведомстве.

Сообщается, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. Уже в марте следующего года президент России Владимир Путин неожиданно объявил о сокращении военного присутствия в Сирии.

В январе этого года зону конфликта покинули корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов".

За время военной операции в Сирии погибли более 30 российский военнослужащих-контрактников.

Официально целью военной операции в Сирии российские власти называют борьбу с боевиками из экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России и ряде других стран.

Однако на Западе считают, что фактически Россия под предлогом борьбы с ИГ оказывает поддержку режиму сирийского президента Башара Асада в затяжной гражданской войне.

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