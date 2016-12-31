Российские хакеры проникли в энергосистему США

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Deutsche Welle
суббота, 31 декабря 2016 г. 16:09
В энергосистеме американского штата Вермонт был обнаружен код, который предположительно используют российские хакеры, пишет The Washington Post.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Неизвестным хакерам удалось приникнуть в электросистему американского штата Вермонт. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц. В системе был обнаружен код, который предположительно связан с российскими хакерами. При этом взломщики не стали использовать код для нанесения ущерба, уточняет собеседник издания.

Однако сам факт проникновения уже демонстрирует уязвимость системы, которая используется для обеспечения работы медицинских и экстренных служб. Чиновник затруднился сказать, в чем именно состояла цель хакеров. Возможно, это была лишь проверка, добавил собеседник издания.

Оператор подтвердил взлом

Позднее оператор электросети подтвердил взлом. Как говорится в заявлении Burlington Electric Department, код был обнаружен лишь на одном из ноубтуков. Этот код действительно использовался в предыдущих атаках российских хакеров, которые Министерство внутренней безопасности назвало Grizzly Steppe. Оператор заверил, что были приняты незамедлительные меры, и другие компьютеры оказались не затронуты.

29 декабря 2016 года власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками в ходе выборов американского президента. В тот же день Госдепартамент объявил, что Соединенные Штаты высылают из страны 35 российских дипломатов, которые, по версии Вашингтона, занимались деятельностью, несовместимой с их официальным статусом. Помимо этого, будут закрыты российские объекты в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, по мнению американской стороны, использовались в разведывательных целях.

Deutsche Welle
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