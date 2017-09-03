Российские дипломатические сотрудники в Вашингтоне покинули два здания, которое ранее потребовала закрыть американская сторона, а также консульство в Сан-Франциско. Это уже официально подтвердили в американском госдепартаменте.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне, сотрудники российского торгпредства в этом городе покинули здание на Коннектикут-авеню в 14:00 по местному времени, после чего туда вошли около двух десятков полицейских.

Российские дипломаты в США назвали действия властей США обыском, однако американская сторона обыск не подтверждает, сообщает наш корреспондент. В государственном департаменте США заявили, что в зданиях провели обход и инспекцию.

В госдепартаменте также настаивают, что все действия на территории российской дипломатической собственности проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений, а сотрудники ФБР, вопреки заявлениям российской стороны, в этих действиях не участвовали.

В четверг США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также два российских торговых представительства - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

По данным представителя посольства России в США Николая Лахонина, сотрудников дипмиссии "после настоятельного требования" допустили в помещения торгпредства вместе с сотрудниками американской полиции. По его словам, "формально досмотр проводил госдепартамент США".

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил собравшимся у здания на Коннектикут-авеню журналистам, что считает решение американских властей рейдерским захватом.

"Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", - сказал он.

Ранее МИД России вручил советнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста в связи с намерением обыскать торгпредства и консульство в Сан-Франциско.

"Рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию", - говорилось в сообщении МИД.

Кем была высказана подобная угроза, не сообщалось. Американские официальные лица заявили, что таких угроз не было.

В пятницу российский МИД также сообщил о намерении американских властей обыскать здание консульства в Сан-Франциско, в том числе квартиры проживающих там сотрудников. В субботу в "Фейсбуке" ведомства появилась видеозапись, как утверждается, осмотра сотрудниками ФБР здания дипмиссии.

В пятницу очевидцы и собравшиеся у здания консульства журналисты заметили дым, идущий из трубы здания в 37-градусную жару. Пожарные, которые приехали на место, заявили, что сотрудники консульства развели огонь в камине, и пожара в здании нет.

Офицальный представить МИД Мария Захарова заявила, что дым появился из-за мероприятий по "консервации здания". В соцсетях тут же стали шутить по этому поводу.

Чёрный дым над зданием генконсульства РФ в Штатах говорит о том, что русские ещё не определились с кандидатурой следующего президента США. — Филипп Масловский (@soulstray) September 1, 2017





28 июля Россия потребовала от США до 1 сентября сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза - до 455 человек. Столько же сотрудников, как объясняли в Москве, работают и в российских дипмиссиях в США.

Требования к американским дипломатам были предъявлены в ответ на закон, предусматривающий новые санкции против России. На тот момент закон еще не был принят: президент США Дональд Трамп подписал его только 2 августа.

В госдепартаменте США выразили сожаление в связи с решением России, а Трамп, напротив, решил поблагодарить Владимира Путина.

"Я хочу ему [Путину] сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", - заявил Трамп.

Позже в Белом доме назвали комментарий Трампа сарказмом.