Родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге

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Deutsche Welle
воскресенье, 16 июля 2017 г. 17:59
Родственники погибших на малайзийском "Боинге" выразили протест против попыток Москвы заблокировать расследование крушения. В своем письме они призвали руководство России конструктивно сотрудничать со следствием.
© Reuters/Scanpix

Три года спустя после крушения над Донбассом лайнера MH17 "Малайзийских авиалиний" родственники погибших провели демонстрацию перед российским посольством в Гааге. Они заявили нидерландскому телевидению в воскресенье, 16 июля, что протест направлен против попыток Москвы заблокировать расследование уголовного дела.

Полтора десятка демонстрантов разместили на лужайке перед посольством РФ скамью с табличкой в память 298 пассажиров и членов экипажа погибшего лайнера с надписями на английском языке - "Ожидаем ответственности и полного расследования" и русском - "Человечность превыше политики". В своем письме они призвали российское руководство к конструктивному сотрудничеству со следствием.

Австралия призывает РФ оказать содействие

В тот же день Австралия призвала Москву к сотрудничеству в преследовании ответственных за обстрел самолета. Россия должна придерживаться резолюции ООН 2166 и поддерживать все действия в рамках гражданского и уголовного права, заявила глава австралийского МИДа Джули Бишоп в интервью телекомпании ABC. По ее словам, ответственные за катастрофу могут быть осуждены и заочно.

В июле 2015 Россия наложила вето на создание международного уголовного трибунала ООН по делу о крушении малайзийского "Боинга", который 17 июля 2014 года был сбит ракетой из российской установки "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Теперь судебный процесс должен пройти в Нидерландах согласно национальному праву этой страны.

В результате катастрофы погибли все 298 пассажиров и членов экипажа лайнера, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, большинство из них были подданные Нидерландов, а также граждане еще 17 стран, в том числе 38 австралийцев.

Deutsche Welle
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