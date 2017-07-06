Reuters: В Крым доставили турбины Siemens вопреки санкциям

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Deutsche Welle
четверг, 6 июля 2017 г. 11:19
Две газовые турбины, предназначавшиеся для электростанции в Тамани, по данным агентства, переправлены на аннексированный полуостров. При этом в Siemens ранее исключали такую возможность.
© Reuters/Scanpix

На аннексированный Россией украинский полуостров Крым были отправлены газовые турбины марки Siemens. Об этом сообщило вечером в среду, 5 июля, агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с проектом. Согласно санкциям Евросоюза, европейским компаниям запрещено поставлять в Крым энергетические технологии.

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил Reuters, что компания не поставляла турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля. В то же время он не стал отвечать на вопрос, известно ли компании о том, что турбины были доставлены на полуостров.

По словам собеседников Reuters, две турбины из запланированных четырех переправили в порт Севастополя с Таманского полуострова. О том, что совместное предприятие Siemens и российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины" - Siemens Gas Turbine Technologies LLC - поставит технику для строительства электростанции в Тамани, агентство сообщало в августе 2016 года. Тогда же предполагалось, что все четыре турбины могут быть впоследствии отправлены в Крым в вопреки санкциям.

Газета "Ведомости" еще в июне 2015 года писала, что компания "Технопромэкспорт", дочерняя структура госкорпорации "Ростех", приобретет у Siemens Gas Turbine Technologies LLC оборудование для двух крымских электростанций. "Турбины и правда сначала отправят в Тамань, но это формальность, чтобы обойти санкции", - пояснял ранее неназванный собеседник издания.

Договор не позволяет использовать эти турбины в Крыму

При этом в октябре 2016 года в ответ на запрос DW в отделе коммуникации Siemens AG в Мюнхене подчеркнули, что соглашение между Siemens Gas Turbine Technologies LLC и "Технопромэкспортом" не предполагает использования поставленных России газовых турбин на территории аннексированного Крыма.

В компании отметили, что соглашением предусматривается использование турбин на электростанции близ станицы Раевская в Краснодарском крае. "Клиент, непосредственно перед отправкой продукции, еще раз письменно подтвердил, что турбины в итоге останутся в этом месте", - отмечалось в комментарии Siemens.

Deutsche Welle
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