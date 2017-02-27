Reuters: Трамп хочет увеличить расходы на оборону за счет Госдепа и экологии

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Deutsche Welle
понедельник, 27 февраля 2017 г. 09:45
Проект бюджета, который Белый дом направит федеральным ведомствам, предполагает сокращение средств, выделяемых Госдепартаменту. Однако расходы на оборону должны увеличиться, сообщает Reuters.
Pentagonas
© AFP/Scanpix

Согласно предложению президента США Дональда Трампа по госбюджету, расходы Вашингтона на оборону должны возрасти, в то время как средства, выделяемые Государственному департаменту и, например, агентству по охране окружающей среды предполагается сократить. Об этом говорится в проекте бюджета, который Белый дом должен распространить в понедельник, 27 февраля, направить федеральным ведомствам, сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников.

По словам одного из них, Трамп запросил увеличить выделение денег для Пентагона на судостроение, военные самолеты и более надежное присутствие на ключевых международных водных путях, таких как Ормузский пролив и Южно-Китайское море.

Второй собеседник Reuters рассказал, что бюджет Госдепартамента может быть сокращен на целых 30 процентов, что привело бы к серьезной реструктуризации ведомства и ликвидации ряда программ.

Оба чиновника общались с агентством на условиях анонимности, поскольку проект бюджета еще не был обнародован. При этом процесс согласования бюджета с федеральными ведомствами занимает много времени и в итоге должен быть утвержден Конгрессом.

Deutsche Welle
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Reuters: Трамп хочет увеличить расходы на оборону за счет Госдепа и экологии (2)

Pentagonas
Проект бюджета, который Белый дом направит федеральным ведомствам, предполагает сокращение средств, выделяемых Госдепартаменту. Однако расходы на оборону должны увеличиться, сообщает Reuters.
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