Reuters: свидетельств причастности разведки РФ к утечкам из ЦРУ нет

В частности, пока нет информации о попытках российских спецслужб использовать полученные данные перед их публикацией на WikiLeaks, отмечает издание со ссылкой на источник в американском правительстве.

Следствие считает подрядчиков ЦРУ самыми вероятными виновниками утечки.

По данным агентства, власти США знали об утечках с конца 2016 года.

Источники в американском правительстве также подтвердили информацию о том, что опубликованные данные являются подлинными.

Накануне сообщалось, что ФБР и ЦРУ начали расследование в связи с публикацией этих файлов. Они пытаются определить, как документы попали в распоряжение WikiLeaks и есть ли у этого ресурса другие, еще не опубликованные материалы американской разведки.

Reuters сообщает, что компании-подрядчики ЦРУ в рамках расследования проверяют, у кого из их сотрудников был доступ к опубликованным WikiLeaks данным, а затем изучают их электронную переписку и другие коммуникации.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп «крайне обеспокоен» ситуацией.

Ранее WikiLeaks написала в своем твиттере о начале серии публикаций материалов ЦРУ под названием Vault 7. Пока на сайте организации опубликовано около 9 тысячи файлов. Организация сообщила, что это — лишь одна сотая от всех имеющихся в ее распоряжении документов американской спецслужбы.

Среди опубликованных файлов — материалы о взломе ЦРУ смартфонов iPhone, Android и Microsoft Windows и превращении телевизоров Samsung в прослушивающие устройства, а также о перехвате сообщений таких мессенджеров, как WhatsApp и Telegram.