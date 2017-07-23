Reuters: США могут остановить долларовые платежи за нефть из Венесуэлы

Белый дом хочет оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, обсуждаются меры по полному запрету на сделки в долларах при покупке венесуэльской нефти.

Власти США рассматривают возможность введения жестких финансовых санкций против энергетического сектора Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA. В частности, администрация президента страны Дональда Трампа раздумывает о запрете для американских компаний и финансовых институтов на сделки в долларах при покупке венесуэльской нефти. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме. Это может привести к ограничению экспорта нефти из Венесуэлы, являющейся членом ОПЕК, и негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране.

Похожие санкции США ввели против Ирана в связи с его ядерной программой, что вдвое сократило экспорт иранской нефти. Собеседники Reuters подчеркивают, что санкции, запрещающие любые трансакции в долларах для PDVSA, являются одним из самых жестких вариантов ограничительных мер. Американские власти также рассматривают возможность запрета на импорт нефти из Венесуэлы.

Возможные варианты санкций против Венесуэлы

Решение по этому вопросу пока не принято, подчеркивается в сообщении агентства. Однако меры, касающиеся долларовых сделок, могут оказать на правительство более действенный эффект, поскольку они осложнят возможность продажи нефти переработчикам и трейдерам. В Белом доме также рассматривают возможность включения ряда венесуэльских чиновников и представителей PDVSA в санкционный список.

Reuters полагает, что угроза возможных американских санкций стала ключевой причиной переговоров между "Роснефтью" и PDVSA, которые ранее прошли в Москве.

Президент США Дональд Трамп 18 июля заявил, что власти предпримут "оперативные экономические действия", если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет 30 июля учредительное собрание для голосования по внесению изменений в конституцию страны. Оппозиция Венесуэлы считает, что созыв собрания будет использован Мадуро как предлог для отмены региональных и президентских выборов.