Reuters: США могут остановить долларовые платежи за нефть из Венесуэлы

 (19)
Deutsche Welle
воскресенье, 23 июля 2017 г. 10:30
Белый дом хочет оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, обсуждаются меры по полному запрету на сделки в долларах при покупке венесуэльской нефти.
© Shutterstock nuotr.

Власти США рассматривают возможность введения жестких финансовых санкций против энергетического сектора Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA. В частности, администрация президента страны Дональда Трампа раздумывает о запрете для американских компаний и финансовых институтов на сделки в долларах при покупке венесуэльской нефти. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме. Это может привести к ограничению экспорта нефти из Венесуэлы, являющейся членом ОПЕК, и негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране.

Похожие санкции США ввели против Ирана в связи с его ядерной программой, что вдвое сократило экспорт иранской нефти. Собеседники Reuters подчеркивают, что санкции, запрещающие любые трансакции в долларах для PDVSA, являются одним из самых жестких вариантов ограничительных мер. Американские власти также рассматривают возможность запрета на импорт нефти из Венесуэлы.

Возможные варианты санкций против Венесуэлы

Решение по этому вопросу пока не принято, подчеркивается в сообщении агентства. Однако меры, касающиеся долларовых сделок, могут оказать на правительство более действенный эффект, поскольку они осложнят возможность продажи нефти переработчикам и трейдерам. В Белом доме также рассматривают возможность включения ряда венесуэльских чиновников и представителей PDVSA в санкционный список.

Reuters полагает, что угроза возможных американских санкций стала ключевой причиной переговоров между "Роснефтью" и PDVSA, которые ранее прошли в Москве.

Президент США Дональд Трамп 18 июля заявил, что власти предпримут "оперативные экономические действия", если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет 30 июля учредительное собрание для голосования по внесению изменений в конституцию страны. Оппозиция Венесуэлы считает, что созыв собрания будет использован Мадуро как предлог для отмены региональных и президентских выборов.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Брюссель призывает Вашингтон согласовывать санкции против РФ (20)

Vėliava
Брюссель предложил Вашингтону не действовать в вопросе санкций против РФ самостоятельно, а вернуться к согласованным шагам. Иначе последствия для экономики ЕС будут непредсказуемыми.

В Пентагоне не исключают возможности военного конфликта с КНДР (3)

В Пентагоне не исключают возможности военного конфликта с КНДР
Американский генерал Джозеф Данфорд считает немыслимым не конфликт с КНДР, а ситуацию, в которой Вашингтон позволит Пхеньяну нанести ядерный удар по территории США.

Взятый в плен на Украине россиянин Агеев встретился с матерью (37)

Взятый в плен на Украине россиянин Агеев встретился с матерью
Мать россиянина Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военнослужащими в Луганской области, прибыла на Украину и встретилась с сыном, который содержится в СИЗО города Старобельска.

Трамп заявил об "утечке разведданых" из-за статьи о Кисляке (23)

Трамп заявил об утечке разведданых из-за статьи о Кисляке
Президент США Дональд Трамп назвал "новой утечкой разведданых" статью Washington Post, посвященную послу России в США Сергею Кисляку. В материале утверждалось, что американская разведка перехватила донесения дипломата в Москву.

Reuters: США могут остановить долларовые платежи за нефть из Венесуэлы (19)

Reuters: США могут остановить долларовые платежи за нефть из Венесуэлы
Белый дом хочет оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, обсуждаются меры по полному запрету на сделки в долларах при покупке венесуэльской нефти.
Facebook друзья